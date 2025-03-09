09 марта 2025

В Amazon раскрыли, какого пола будет новый Джеймс Бонд

Amazon: новый Джеймс Бонд будет британским мужчиной
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом фильме о Джеймсе Бонде главный герой останется британским мужчиной
В новом фильме о Джеймсе Бонде главный герой останется британским мужчиной Фото:

Новый владелец прав на франшизу о Джеймсе Бонде, Amazon MGM Studios, официально подтвердил, что следующий агент 007 сохранит свой пол и гражданство. В новом фильме Джеймс Бонд останется мужчиной и, скорее всего, будет британцем или выходцем из страны Содружества.

«Было столько неверных слухов о будущем Бонда. Джеймс Бонд по-прежнему будет британцем или выходцем из страны Содружества. Amazon распространила внутреннюю служебную записку, в которой говорится, что шпион не будет менять национальность. И он должен быть мужчиной», — сообщает газета The Mail On Sunday со ссылкой на свой источник.

Решение о сохранении пола и гражданства агента 007 последовало после сделки в феврале 2025 года. Тогда Eon Productions, продюсировавшая предыдущие фильмы о Бонде, передала Amazon креативный контроль над франшизой за 770 млн фунтов стерлингов. Это вызвало беспокойство среди фанатов, которые опасались изменений в характере персонажа под влиянием трендов на инклюзивность.

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Новый владелец прав на франшизу о Джеймсе Бонде, Amazon MGM Studios, официально подтвердил, что следующий агент 007 сохранит свой пол и гражданство. В новом фильме Джеймс Бонд останется мужчиной и, скорее всего, будет британцем или выходцем из страны Содружества. «Было столько неверных слухов о будущем Бонда. Джеймс Бонд по-прежнему будет британцем или выходцем из страны Содружества. Amazon распространила внутреннюю служебную записку, в которой говорится, что шпион не будет менять национальность. И он должен быть мужчиной», — сообщает газета The Mail On Sunday со ссылкой на свой источник. Решение о сохранении пола и гражданства агента 007 последовало после сделки в феврале 2025 года. Тогда Eon Productions, продюсировавшая предыдущие фильмы о Бонде, передала Amazon креативный контроль над франшизой за 770 млн фунтов стерлингов. Это вызвало беспокойство среди фанатов, которые опасались изменений в характере персонажа под влиянием трендов на инклюзивность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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