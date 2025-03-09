09 марта 2025

Тысячи рейсов рискуют быть отменены из-за забастовки рабочих в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Более полумиллиона пассажиров отложат свои рейсы в Германии из-за забастовки
Более полумиллиона пассажиров отложат свои рейсы в Германии из-за забастовки Фото:

Более 3,4 тысяч рейсов рискуют быть отменены из-за однодневной забастовки сотрудников 11 аэропортов в Германии. Она была организованна профсоюзом и пройдет в понедельник 10 марта, сообщают СМИ. 

 «Забастовка затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кельн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, аэропорты Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. В аэропорте Гамбурга все рейсы на прилет и вылет были отменены ещё в воскресенье в связи с решением Ver.di начать там необъявленную забастовку на сутки ранее», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службы аэропортов. 

Так, в пресс-службе аэропорта Франкфурт-на-Майне уточнили, что работа всех служб будет приостановлена во время забастовки. Служба безопасности будет функционировать. 

Ранее, в 2024 году ФРГ проходила забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Всего стачка охватила одиннадцать крупных воздушных гаваней Германии.

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Более 3,4 тысяч рейсов рискуют быть отменены из-за однодневной забастовки сотрудников 11 аэропортов в Германии. Она была организованна профсоюзом и пройдет в понедельник 10 марта, сообщают СМИ.   «Забастовка затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кельн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, аэропорты Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. В аэропорте Гамбурга все рейсы на прилет и вылет были отменены ещё в воскресенье в связи с решением Ver.di начать там необъявленную забастовку на сутки ранее», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службы аэропортов.  Так, в пресс-службе аэропорта Франкфурт-на-Майне уточнили, что работа всех служб будет приостановлена во время забастовки. Служба безопасности будет функционировать.  Ранее, в 2024 году ФРГ проходила забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Всего стачка охватила одиннадцать крупных воздушных гаваней Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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