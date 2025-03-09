09 марта 2025

Брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ: кто он такой, что делал на Украине

Figaro: брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Кузен американского вице-президента был на Украине три года
Кузен американского вице-президента был на Украине три года Фото:

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса 2,5 года воевал в рядах ВСУ, сообщает Figaro. Кто он такой и что делает на Украине — в материале URA.RU.

Биография и кем приходится вице-президенту Вэнсу

Нейт Вэнс — 47-летний мужчина родом из Техаса. Ранее он отслужил в армии США морпехом четыре года. До приезда на Украину работал в нефтяной сфере. У Нейта и вице-президента общие бабушка и дедушка, мать Джей Ди и отец Нейта — брат и сестра.

Когда приехал на Украину и в каких конфликтах участвовал

Нейт Вэнс приехал на Украину во Львов в марте 2022 года. В июне того же года он вернулся в США, но позже вновь отправился в Донбасс.

"Техасец провел на Украине три года. Два с половиной из которых участвовал в боевых действиях", — сообщает газета Le Figaro.

Он утверждает, что участвовал в боях за Купянск, Авдеевку и Красноармейск (Покровск). По его словам, в ряды бойцов принимали всех, кто умел держать оружие.

Возвращение в США и отношение к Трампу

Нейт Вэнс покинул Украину и вернулся в США в январе 2025 года за пару дней до инаугурации Дональда Трампа. Кузен вице-президента поддерживает Украину в конфликте, несмотря на то, что не согласен с позицией кузена по поводу выделения помощи для Киева.

«Джей Ди — хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что он делает это потому, что ему нужно угодить определенному электорату. Что это политическая игра», — передает слова Нейта издание.

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Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса 2,5 года воевал в рядах ВСУ, сообщает Figaro. Кто он такой и что делает на Украине — в материале URA.RU. Биография и кем приходится вице-президенту Вэнсу Нейт Вэнс — 47-летний мужчина родом из Техаса. Ранее он отслужил в армии США морпехом четыре года. До приезда на Украину работал в нефтяной сфере. У Нейта и вице-президента общие бабушка и дедушка, мать Джей Ди и отец Нейта — брат и сестра. Когда приехал на Украину и в каких конфликтах участвовал Нейт Вэнс приехал на Украину во Львов в марте 2022 года. В июне того же года он вернулся в США, но позже вновь отправился в Донбасс. Он утверждает, что участвовал в боях за Купянск, Авдеевку и Красноармейск (Покровск). По его словам, в ряды бойцов принимали всех, кто умел держать оружие. Возвращение в США и отношение к Трампу Нейт Вэнс покинул Украину и вернулся в США в январе 2025 года за пару дней до инаугурации Дональда Трампа. Кузен вице-президента поддерживает Украину в конфликте, несмотря на то, что не согласен с позицией кузена по поводу выделения помощи для Киева.
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