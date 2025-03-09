09 марта 2025

В Госдуме раскрыли, кому увеличат пособие в 2025 году

Депутат Стенякина рассказала о росте пособия при усыновлении детей-инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пособие могут получить приемные родители целого ряда категорий детей
Пособие могут получить приемные родители целого ряда категорий детей Фото:

С 1 февраля 2025 года увеличилось единовременное пособие, положенное при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.

«С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет. А также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами», — сообщила Стенякина в интервью РИА Новости.

Кроме того, Стенякина уточнила, что пособие также рассчитывается с учетом районного коэффициента для районов с особыми условиями проживания. Заявления на получение пособия необходимо подавать через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ в течение шести месяцев после официального решения суда об усыновлении, а выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 февраля 2025 года увеличилось единовременное пособие, положенное при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина. «С 1 февраля значительно увеличился размер единовременного пособия, которое положено при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет. А также детей, которые приходятся друг другу братьями/сестрами», — сообщила Стенякина в интервью РИА Новости. Кроме того, Стенякина уточнила, что пособие также рассчитывается с учетом районного коэффициента для районов с особыми условиями проживания. Заявления на получение пособия необходимо подавать через портал «Госуслуги», СФР или МФЦ в течение шести месяцев после официального решения суда об усыновлении, а выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...