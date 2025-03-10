Гагин: командиры ВСУ пообещали безнаказанность за убийства женщин и детей

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Безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению с мирными и военнопленными
Безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению с мирными и военнопленными Фото:

Командование украинских войск обещает безнаказанность своим солдатам за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, подчеркнув, что такие действия наблюдаются как на территории Курской области и ДНР, так и в Украине.

«ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем это распространяется даже на украинских граждан», — заявил Гагин РИА Новости.

По словам Гагина, безнаказанность украинских военных способствует бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными. Преступления ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах тщательно документируются и расследуются военными следственными органами СК России.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий в Селидово украинские военные расстреляли большинство жителей многоквартирного дома. Об этом рассказал местный житель, который был эвакуирован из города.

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Командование украинских войск обещает безнаказанность своим солдатам за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, подчеркнув, что такие действия наблюдаются как на территории Курской области и ДНР, так и в Украине. «ВСУ с легкостью убивают гражданских: и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и донецкий фронт. Безнаказанность обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем это распространяется даже на украинских граждан», — заявил Гагин РИА Новости. По словам Гагина, безнаказанность украинских военных способствует бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными. Преступления ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах тщательно документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Ранее сообщалось, что во время боевых действий в Селидово украинские военные расстреляли большинство жителей многоквартирного дома. Об этом рассказал местный житель, который был эвакуирован из города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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