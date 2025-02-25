ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажки в Селидово: карта СВО на 25 февраля

Во время боевых действий в Селидово украинские военные расстреляли большинство жителей многоквартирного дома, сообщил местный житель, который был эвакуирован из города. В то же время российские военные активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении фронта и западной части Запорожской области. Также ВС РФ, используя плохие погодные условия, освободили населенный пункт Надеждинка в ДНР. Ход военных действий и интерактивная карта спецоперации — в материале URA.RU.
Селидово
Во время боев за город Селидово украинские вооруженные формирования Украины расстреляли большинство жителей многоэтажного дома на улице Щорса, сообщил местный житель Дмитрий, который был эвакуирован из города. По его словам, преступление произошло при отходе боевиков из Селидово в здании по адресу улица Щорса, 19.
«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — рассказал Дмитрий.
Он также выразил мнение, что стреляли, потому что считали оставшихся жителей предателями, врагами народа и сепаратистами. Дмитрий добавил, что тела погибших оставались без захоронения, пока российские войска не освободили город, после чего российским военнослужащим пришлось помогать гражданским справляться с последствиями.
Степногорское направление
Российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Пятихатки, который находится на степногорском направлении в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Мы достигли успеха в районе Пятихаток, противник был вытеснен из населенного пункта, ведутся зачисточные операции», — отметил он.
Купянское направление
Российские военные активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины на купянском направлении фронта. Они вошли в населенный пункт Голубовка и продолжают движение к городу Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
«Российские подразделения усиливают давление на украинские позиции на нескольких участках купянского направления. Наши силы вошли в Голубовку и наступают в сторону Купянска», — отметил он. Марочко также уточнил, что за последние несколько дней российские бойцы продвинулись примерно на 800 метров с направления Двуречная в сторону Кутьковки. Северо-западнее населенного пункта Западное российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и заняли новые позиции по направлению к Дорошовке в Харьковской области.
Донецкое направление
Российские бронегруппы с десантом успешно вошли в Надеждинку, находящуюся в Донецкой Народной Республике (ДНР), используя плохие погодные условия в своих интересах. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В рамках наступательных операций на красноармейском направлении специальной военной операции штурмовые подразделения группировки „Центр“, используя бронегруппы и поддержку огнем из танков, а также ударные беспилотные летательные аппараты, нейтрализовали огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских сил. Благодаря непогоде, бронегруппы с десантом смогли войти в населенный пункт. Другие штурмовые группы обошли противника с флангов и вытеснили его из укрепленных позиций», — отметили в министерстве.
После этого штурмовики провели зачистку зданий и сооружений от оставшихся подразделений украинской армии. Закрепившись на новых позициях, российские военные установили российский флаг над освобожденным населенным пунктом.
Южнодонецкое направление
Артиллеристы военной группировки «Восток» уничтожили колонну бронетехники украинских сил на южнодонецком направлении. В сообщении также упоминается, что на данном участке фронта воздушная разведка ведется круглосуточно. За последние месяцы были выявлены и уничтожены десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе и модели зарубежного производства.
«Военнослужащие разведывательного подразделения 40-й бригады морской пехоты группировки войск „Восток“ обнаружили передвижение бронетанковой техники националистов. Координаты целей были своевременно переданы на командный пункт ствольной артиллерии, расчеты которых прицельным огнем уничтожили боевые машины, перемещающиеся с тыловых районов на огневые позиции боевиков», — сообщили в Минобороны.
Курское приграничье
Расчет гаубицы «Мста-Б» из группировки «Север» успешно поразил украинский контрольный пункт для БПЛА и ряд других объектов в приграничной зоне Курска, согласно информации от Министерства обороны РФ. Артиллеристы тесно сотрудничают с операторами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают позиции противника, его военную технику и солдат. После получения точных координат артиллерия приступает к нейтрализации целей.
«Разведчики группировки с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепления, пункт управления БПЛА и скопления живой силы противника. Командование сразу отдало приказ на уничтожение выявленных целей. Расчет 152-мм буксируемой гаубицы „Мста-Б“ получил задачу и нанес удар по выявленным целям», — говорится в сообщении.
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