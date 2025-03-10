МЧС: в результате пожара в Подмосковье погибли четыре человека. Видео

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На месте пожара работают 22 человека и семь единиц техники, заявили в МЧС (архивное фото)
На месте пожара работают 22 человека и семь единиц техники, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

В Подмосковье, в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково, произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Высоково Чеховского произошел пожар в тепличном комплексе», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. В результате происшествия погибли четыре человека.

Площадь возгорания составила 1 050 квадратных метров, пожар уже локализован. На месте происшествия работают 22 человека и семь единиц техники экстренных служб. Telegram-канал Shot сообщает, что в агрокомплексе прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар. Пламя достигало высоты 20-30 метров.

Местные жители сообщили, что слышали взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа. Пламя было видно за несколько километров.

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В Подмосковье, в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково, произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России. «В Высоково Чеховского произошел пожар в тепличном комплексе», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. В результате происшествия погибли четыре человека. Площадь возгорания составила 1 050 квадратных метров, пожар уже локализован. На месте происшествия работают 22 человека и семь единиц техники экстренных служб. Telegram-канал Shot сообщает, что в агрокомплексе прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар. Пламя достигало высоты 20-30 метров. Местные жители сообщили, что слышали взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа. Пламя было видно за несколько километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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