В Подмосковье, в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково, произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Высоково Чеховского произошел пожар в тепличном комплексе», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. В результате происшествия погибли четыре человека.
Площадь возгорания составила 1 050 квадратных метров, пожар уже локализован. На месте происшествия работают 22 человека и семь единиц техники экстренных служб. Telegram-канал Shot сообщает, что в агрокомплексе прогремел взрыв, после которого начался сильный пожар. Пламя достигало высоты 20-30 метров.
Местные жители сообщили, что слышали взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа. Пламя было видно за несколько километров.
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