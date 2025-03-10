«Ведомости»: россияне стали больше брать кредитов после установки самозапрета

Россияне, установившие самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги», пытаются оформить займы. В финансовых организациях отмечают рост числа таких случаев.
«Граждане стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов... О такой тенденции рассказали представители ВТБ, „Почта банка“, „Займера“, „Саммита“, „Лайм-займа“, „Мигкредита“, Webbankir и ГК Eqvanta», — сообщили «Ведомости». Представители банков сообщили, что ежедневно фиксируется около 200 попыток получить кредит теми, кто активировал самозапрет.
Аналитики предполагают, что поведение клиентов может быть обусловлено либо недостаточным пониманием механизма самозапрета, либо желанием проверить его работоспособность. Некоторые обращения за займами в микрофинансовых организациях (МФО) расценили как проявления потребительского экстремизма.
С начала марта в России начал действовать новый закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Принятый закон предусматривает возможность блокировки банками и МФО заключать с гражданами договоры на предоставление потребительских кредитов или займов. Однако данное ограничение не распространяется на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с государственной поддержкой.
Статистика показывает, что в первый день после внедрения данной опции 0,7% пользователей, активировавших ее, пытались получить заем. В следующие дни число таких попыток возросло: 2 марта оно составило 0,9%, а к 3 марта достигло 1,5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.