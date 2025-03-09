09 марта 2025
08 марта 2025

Десять районов исчезнут с карты Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Десять районов будут преобразованы в округа
Десять районов будут преобразованы в округа Фото:

Десять районов Челябинской области на этой неделе станут муниципальными округами. Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания заксобрания региона 13 марта.

«На внеочередном заседании заксобрания 13 марта будут рассмотрены обращения от райсобраний Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского и Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов. Планируется принять постановления об изменении статуса этих территорий с районов на муниципальные округа», — говорится в повестке заседания.

Преобразование территорий станет основной темой повестки внеочередного заседания заксобрания, которое состоится 13 марта. На очередном заседании 26 марта планируется преобразование в округа оставшихся районов региона. Это Агаповский, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы.

Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. В период 2022-2024 годов в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале этого года депутаты заксобрания приняли решение о преобразовании Ашинского и Кусинского районов. Вопрос преобразования районов в округа стоит на особом контроле у вице-губернатора Романа Воллерта.

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Десять районов Челябинской области на этой неделе станут муниципальными округами. Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания заксобрания региона 13 марта. «На внеочередном заседании заксобрания 13 марта будут рассмотрены обращения от райсобраний Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского и Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов. Планируется принять постановления об изменении статуса этих территорий с районов на муниципальные округа», — говорится в повестке заседания. Преобразование территорий станет основной темой повестки внеочередного заседания заксобрания, которое состоится 13 марта. На очередном заседании 26 марта планируется преобразование в округа оставшихся районов региона. Это Агаповский, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы. Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. В период 2022-2024 годов в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале этого года депутаты заксобрания приняли решение о преобразовании Ашинского и Кусинского районов. Вопрос преобразования районов в округа стоит на особом контроле у вице-губернатора Романа Воллерта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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