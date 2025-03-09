Десять районов исчезнут с карты Челябинской области

Десять районов Челябинской области на этой неделе станут муниципальными округами. Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания заксобрания региона 13 марта.
«На внеочередном заседании заксобрания 13 марта будут рассмотрены обращения от райсобраний Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского и Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов. Планируется принять постановления об изменении статуса этих территорий с районов на муниципальные округа», — говорится в повестке заседания.
Преобразование территорий станет основной темой повестки внеочередного заседания заксобрания, которое состоится 13 марта. На очередном заседании 26 марта планируется преобразование в округа оставшихся районов региона. Это Агаповский, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы.
Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. В период 2022-2024 годов в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале этого года депутаты заксобрания приняли решение о преобразовании Ашинского и Кусинского районов. Вопрос преобразования районов в округа стоит на особом контроле у вице-губернатора Романа Воллерта.
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