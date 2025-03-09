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В Ханты-Мансийске загорелся частный дом. Видео

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Спасатели ликвидировали горение спустя час по прибытии на место
Спасатели ликвидировали горение спустя час по прибытии на место Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) загорелся частный дом по улице Парковой. Об этом ГУ МЧС по ХМАО сообщило в своем telegram-канале.

«В 03:02 поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение мансардного этажа по всей площади, присутствовала угроза распространения на ближайшие строения», — следует из сообщения.

Горение на площади 150 квадратных метров спасатели ликвидировали спустя час. Пострадавших в пожаре не обнаружено. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в сургутской многоэтажке на проспекте Набережном. Спасателям пришлось подняться по лестнице к балкону второго этажа, чтобы эвакуировать из горящей квартиры мать с детьми.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) загорелся частный дом по улице Парковой. Об этом ГУ МЧС по ХМАО сообщило в своем telegram-канале. «В 03:02 поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение мансардного этажа по всей площади, присутствовала угроза распространения на ближайшие строения», — следует из сообщения. Горение на площади 150 квадратных метров спасатели ликвидировали спустя час. Пострадавших в пожаре не обнаружено. Причины возгорания устанавливают дознаватели. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в сургутской многоэтажке на проспекте Набережном. Спасателям пришлось подняться по лестнице к балкону второго этажа, чтобы эвакуировать из горящей квартиры мать с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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