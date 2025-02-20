Пермский таксист рассказал, как Ирина Шатова искала чемодан с трупом сына внутри

Пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве собственного сына, пыталась забрать оставленный на мусорке чемодан с телом ребенка, но не сразу смогла отыскать ее. Об этом стало известно в ходе судебного заседания, которое проходит в пятницу, 21 февраля, в Пермском краевом суде. На нем прокурор зачитал показания таксиста Дмитрия Малышева. Мужчина подвозил Шатову от отеля «Жемчужина» к дому на Монастырской, 93, где подсудимая оставила чемодан, передает корреспондент URA.RU из зала суда. По словам таксиста, Шатова в пути «шутила» и рассказывала об их с мужем инвестициях.
«В 04:27 мне поступил заказ по маршруту „Жемчужина — ул. Монастырская, 93“. В машину села женщина. Клиент уточнил, может ли он оплатить заказ наличными в долларах или криптовалютой. В пути она рассказала, что поругалась с мужем, собрала чемодан и ушла от мужа. Потом она сказала, что оставила чемодан возле какой-то мусорки, но одумалась и решила забрать его. Женщина заплатила за поездку четыре доллара и пошла к мусорке, где, как предполагала, оставила чемодан. Но затем вернулась, сказав, что чемодан не нашла. Мы поехали к другой мусорке», — зачитал прокурор показания, взятые с таксиста.
Спустя некоторое время Шатовой удалось отыскать мусорку, где она оставила чемодан. По словам таксиста, там уже стояли следователи, поэтому, увидев их, женщина отказалась выходить из машины. Она попросила водителя такси отвезти ее обратно в гостиницу «Жемчужина».
Шатова обвиняется в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 12 июля 2024 года она задушила своего сына, а затем нанесла ему несколько десятков ударов ножом. Затем пермячка положила тело ребенка в чемодан и отправилась пешком в центр Перми из Мотовилихинского района. Чемодан с трупом ребенка женщина оставила на контейнерной площадке возле дома на Монастырской, 93. Утром его обнаружил местный житель, который вызвал экстренные службы. Судебно-медицинская экспертиза признала Шатову вменяемой.
Во вторник, 18 февраля, Пермский ркаевой суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Шатовой. На первом судебном заседании выступили родители подсудимой, а также ее свекровь.
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