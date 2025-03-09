Волк бегал по жилому массиву
В поселке Новое поле под Челябинском заметили бегающего волка. Жители успели снять его на видео, также дикий зверь попал на камеры наблюдения у домов.
«Волк, прикинь!» — говорит водитель во время съемки на видео, опубликованном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». Зверь бежит по дороге и заворачивает на территорию гаражного кооператива.
Ранее в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Ученые называют это время периодом волчьих свадеб.
Волк попал на камеры наблюдения
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