09 марта 2025

В челябинском поселке заметили волка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Волк бегал по жилому массиву
Волк бегал по жилому массиву Фото:

В поселке Новое поле под Челябинском заметили бегающего волка. Жители успели снять его на видео, также дикий зверь попал на камеры наблюдения у домов.

«Волк, прикинь!» — говорит водитель во время съемки на видео, опубликованном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». Зверь бежит по дороге и заворачивает на территорию гаражного кооператива.

Ранее в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Ученые называют это время периодом волчьих свадеб.

Волк попал на камеры наблюдения
Волк попал на камеры наблюдения
Фото:

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В поселке Новое поле под Челябинском заметили бегающего волка. Жители успели снять его на видео, также дикий зверь попал на камеры наблюдения у домов. «Волк, прикинь!» — говорит водитель во время съемки на видео, опубликованном в telegram-канале «Челябинск с огоньком». Зверь бежит по дороге и заворачивает на территорию гаражного кооператива. Ранее в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района стая волков попала в фотоловушку во время охоты за жертвой. Ученые называют это время периодом волчьих свадеб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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