В Евросоюзе (ЕС) рассматривается возможность конфискации около 200 миллиардов евро резервов российского Центрального банка, замороженных в Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.
«Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики видят в этом способ помочь Украине.
Первым поддержал эту инициативу управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, назвав ее жизнеспособным вариантом. В то же время некоторые должностные лица Евросистемы выразили сомнения в правильности такого шага.
Многие считают конфискацию крайне неприемлемым решением, подчеркивая, что такие действия ЕС лишь усугубляют напряженность и являются неправомерными. Российская сторона неоднократно заявляла о последствиях подобной политики, указывая на ее недопустимость и моральную неправоту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.