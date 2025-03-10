Politico: в ЕС задумались над новой конфискацией российских активов

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Некоторые должностные лица Евросистемы сомневаются в новой конфискации активов РФ, пишет Politico
Некоторые должностные лица Евросистемы сомневаются в новой конфискации активов РФ, пишет Politico Фото:
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В Евросоюзе (ЕС) рассматривается возможность конфискации около 200 миллиардов евро резервов российского Центрального банка, замороженных в Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.

«Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики видят в этом способ помочь Украине.

Первым поддержал эту инициативу управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, назвав ее жизнеспособным вариантом. В то же время некоторые должностные лица Евросистемы выразили сомнения в правильности такого шага.

Многие считают конфискацию крайне неприемлемым решением, подчеркивая, что такие действия ЕС лишь усугубляют напряженность и являются неправомерными. Российская сторона неоднократно заявляла о последствиях подобной политики, указывая на ее недопустимость и моральную неправоту.

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В Евросоюзе (ЕС) рассматривается возможность конфискации около 200 миллиардов евро резервов российского Центрального банка, замороженных в Бельгии. Об этом сообщает издание Politico. «Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — говорится в материале издания. Там добавили, что политики видят в этом способ помочь Украине. Первым поддержал эту инициативу управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, назвав ее жизнеспособным вариантом. В то же время некоторые должностные лица Евросистемы выразили сомнения в правильности такого шага. Многие считают конфискацию крайне неприемлемым решением, подчеркивая, что такие действия ЕС лишь усугубляют напряженность и являются неправомерными. Российская сторона неоднократно заявляла о последствиях подобной политики, указывая на ее недопустимость и моральную неправоту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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