09 марта 2025
08 марта 2025

Петерман прогулял вручение награды от мэрии Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Петерман должен был получить знак от мэрии, но не пришел на церемонию
Александр Петерман должен был получить знак от мэрии, но не пришел на церемонию Фото:

Бизнесмен из ХМАО Александр Петерман, регулярно критиковавший правительство при экс-губернаторе Наталье Комаровой, не явился на вручение награды от властей Нижневартовска — знака «За заслуги перед городом». Об этом URA.RU сообщили чиновники, депутаты и общественники, присутствовавшие на награждении.

«Петермана не было на церемонии награждения», — сообщают инсайдеры. На фото в официальном аккаунте властей бизнесмен также отсутствует, а вот другие соискатели награды — нефтяник Сягит Сайфуллин и общественница Светлана Овсянникова, вдова известного в городе писателя, — знаки получили.

Собеседники выдвигают две версии отсутствия Петермана. «Первая — нежелание выходить на сцену в компании с малоизвестным нефтяником и вдовой писателя. Вторая — низкая ценность награды. В его команде ходили слухи, что бизнесмен хотел бы видеть себя в списках почетных граждан Нижневартовска. А значок по сравнению с этим выглядит как оскорбление. Теперь в политическом истеблишменте гадают, приведет ли это к очередной волне конфронтации Петермана с властями», — отмечает инсайдер.

В пресс-службу корпорации «Славтэк» направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Петерман набрал меньше всего голосов депутатов при голосовании за претендентов на награду. А вот народное голосование поставило его на вторую строчку рейтинга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен из ХМАО Александр Петерман, регулярно критиковавший правительство при экс-губернаторе Наталье Комаровой, не явился на вручение награды от властей Нижневартовска — знака «За заслуги перед городом». Об этом URA.RU сообщили чиновники, депутаты и общественники, присутствовавшие на награждении. «Петермана не было на церемонии награждения», — сообщают инсайдеры. На фото в официальном аккаунте властей бизнесмен также отсутствует, а вот другие соискатели награды — нефтяник Сягит Сайфуллин и общественница Светлана Овсянникова, вдова известного в городе писателя, — знаки получили. Собеседники выдвигают две версии отсутствия Петермана. «Первая — нежелание выходить на сцену в компании с малоизвестным нефтяником и вдовой писателя. Вторая — низкая ценность награды. В его команде ходили слухи, что бизнесмен хотел бы видеть себя в списках почетных граждан Нижневартовска. А значок по сравнению с этим выглядит как оскорбление. Теперь в политическом истеблишменте гадают, приведет ли это к очередной волне конфронтации Петермана с властями», — отмечает инсайдер. В пресс-службу корпорации «Славтэк» направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Петерман набрал меньше всего голосов депутатов при голосовании за претендентов на награду. А вот народное голосование поставило его на вторую строчку рейтинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...