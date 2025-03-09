Петерман прогулял вручение награды от мэрии Нижневартовска

Бизнесмен из ХМАО Александр Петерман, регулярно критиковавший правительство при экс-губернаторе Наталье Комаровой, не явился на вручение награды от властей Нижневартовска — знака «За заслуги перед городом». Об этом URA.RU сообщили чиновники, депутаты и общественники, присутствовавшие на награждении.
«Петермана не было на церемонии награждения», — сообщают инсайдеры. На фото в официальном аккаунте властей бизнесмен также отсутствует, а вот другие соискатели награды — нефтяник Сягит Сайфуллин и общественница Светлана Овсянникова, вдова известного в городе писателя, — знаки получили.
Собеседники выдвигают две версии отсутствия Петермана. «Первая — нежелание выходить на сцену в компании с малоизвестным нефтяником и вдовой писателя. Вторая — низкая ценность награды. В его команде ходили слухи, что бизнесмен хотел бы видеть себя в списках почетных граждан Нижневартовска. А значок по сравнению с этим выглядит как оскорбление. Теперь в политическом истеблишменте гадают, приведет ли это к очередной волне конфронтации Петермана с властями», — отмечает инсайдер.
В пресс-службу корпорации «Славтэк» направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Петерман набрал меньше всего голосов депутатов при голосовании за претендентов на награду. А вот народное голосование поставило его на вторую строчку рейтинга.
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