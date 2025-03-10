Мишустин объявил, на сколько будут проиндексированы социальные пенсии с 1 апреля

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%», — передает слова Мишустина официальный telegram-канал правительства. Отмечается, что такое решение основано на росте прожиточного минимума для пенсионеров за 2024 год. Это повышение затронет людей с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также граждан без достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.
Кроме того, на ту же величину будут увеличены пенсии для определенных категорий граждан, включая ветеранов войны, военнослужащих, пострадавших от катастроф и членов их семей. В общей сложности это решение коснется около 4,2 миллиона человек. Социальному фонду на данные выплаты выделено около 85 миллиардов рублей. Михаил Мишустин отметил, что поддержка граждан остается приоритетом работы правительства.
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