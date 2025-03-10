CBS News: США не хотят возобновлять военную помощь ВСУ

США не планируют возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.
«Нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это не произойдет даже в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.
США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Эксперты предупреждают, что это усложнит ситуацию для украинцев на фронте. Представители России неоднократно утверждали, что военная помощь Украине может угрожать мирным усилиям, вовлекать НАТО в конфликт и представлять опасность, передает «Ридус». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения могут стать законной целью для России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.