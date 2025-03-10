CBS News: США не хотят возобновлять военную помощь ВСУ

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Украина продолжит оставаться без военной помощи США, пишет CBS News
Украина продолжит оставаться без военной помощи США, пишет CBS News Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США не планируют возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

«Нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это не произойдет даже в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом.

США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Эксперты предупреждают, что это усложнит ситуацию для украинцев на фронте. Представители России неоднократно утверждали, что военная помощь Украине может угрожать мирным усилиям, вовлекать НАТО в конфликт и представлять опасность, передает «Ридус». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения могут стать законной целью для России.

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США не планируют возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники. «Нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это не произойдет даже в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом. США приостановили поставки оружия Украине, чтобы подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Эксперты предупреждают, что это усложнит ситуацию для украинцев на фронте. Представители России неоднократно утверждали, что военная помощь Украине может угрожать мирным усилиям, вовлекать НАТО в конфликт и представлять опасность, передает «Ридус». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки вооружения могут стать законной целью для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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