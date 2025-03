США свернули военную помощь Украине: что теперь грозит ВСУ

США приостановили поставки оружия Киеву, сообщают американские СМИ. Таким образом Вашингтон намеревается принудить Киев к мирным переговорам. По оценкам экспертов, это решение серьезно осложнит положение украинцев на поле боя. Подробности — в материале URA.RU.

Украина осталась без военной помощи США после скандала в Белом доме