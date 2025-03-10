Захарова: на этой неделе переговоры между Россией и США не запланированы

Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Не планируется», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о возможности встречи между Россией и США. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что не было никаких инициатив со стороны Вашингтона по этому поводу.
На этой неделе в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров между Россией и США, сообщала ранее телекомпания CNN. Ожидаются встречи представителей американской администрации с чиновниками из России и Украины.
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