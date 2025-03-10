Захарова: на этой неделе переговоры между Россией и США не запланированы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи между США и Россией на этой неделе не будет, заявила Захарова
Встречи между США и Россией на этой неделе не будет, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не планируется», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о возможности встречи между Россией и США. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что не было никаких инициатив со стороны Вашингтона по этому поводу.

На этой неделе в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров между Россией и США, сообщала ранее телекомпания CNN. Ожидаются встречи представителей американской администрации с чиновниками из России и Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не планируется», — заявила Захарова, отвечая на вопрос о возможности встречи между Россией и США. Ее слова передает ТАСС. Она добавила, что не было никаких инициатив со стороны Вашингтона по этому поводу. На этой неделе в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров между Россией и США, сообщала ранее телекомпания CNN. Ожидаются встречи представителей американской администрации с чиновниками из России и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...