CNN заявила о новом раунде переговоров между Россией и США

В Саудовской Аравии на этой неделе пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Об этом сообщает телекомпания CNN.
«Новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что представители американской администрации запланировали встречи с чиновниками как из России, так и с Украины.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «значительный прогресс» в урегулировании конфликта на Украине. Спецпосланник Вашингтона Стивен Уиткофф отметил, что в ходе переговоров будет обсуждаться потенциальное прекращение огня и мирное соглашение, передает «Ридус». Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече, однако в состав украинской делегации войдут ключевые министры Украины.
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