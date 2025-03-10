CNN заявила о новом раунде переговоров между Россией и США

CNN: делегации России и США проведут встречу в Саудовской Аравии на этой неделе
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Российская и американская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии
Российская и американская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Саудовской Аравии на этой неделе пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

«Новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что представители американской администрации запланировали встречи с чиновниками как из России, так и с Украины.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «значительный прогресс» в урегулировании конфликта на Украине. Спецпосланник Вашингтона Стивен Уиткофф отметил, что в ходе переговоров будет обсуждаться потенциальное прекращение огня и мирное соглашение, передает «Ридус». Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече, однако в состав украинской делегации войдут ключевые министры Украины.

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В Саудовской Аравии на этой неделе пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Об этом сообщает телекомпания CNN. «Новый раунд переговоров России и США может пройти в Саудовской Аравии на этой неделе», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что представители американской администрации запланировали встречи с чиновниками как из России, так и с Украины. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «значительный прогресс» в урегулировании конфликта на Украине. Спецпосланник Вашингтона Стивен Уиткофф отметил, что в ходе переговоров будет обсуждаться потенциальное прекращение огня и мирное соглашение, передает «Ридус». Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече, однако в состав украинской делегации войдут ключевые министры Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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