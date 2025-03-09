Москва одобрила поход ректора УрФУ Кокшарова на новый срок

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков согласовал на пост ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова — действующего руководителя вуза, чей срок полномочий истекает в апреле. Информацию, которую ранее публиковало URA.RU в еженедельных «Слухах», подтвердил погруженный в ситуацию источник агентства.
«В полпредство [президента РФ в УрФО] и правительство региона пришло письмо от Фалькова, в котором говорится, что полномочия Кокшарова рекомендовано продлить», — поделился собеседник. При этом ранее считалось, что лично Фальков по какой-то причине против кандидатуры Кокшарова.
Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года. Приказ о назначении его на должность теперь должен подписать премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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