09 марта 2025

Москва одобрила поход ректора УрФУ Кокшарова на новый срок

Министр Фальков согласовал ректора УрФУ Кокшарова на новый срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Артема Жоги в Центр спортивной реабилитации и адаптивных видов спорта в Кампусе УрФУ. Екатеринбурга, кокшаров виктор
Виктор Кокшаров руководит УрФУ уже почти 15 лет Фото:

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков согласовал на пост ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова — действующего руководителя вуза, чей срок полномочий истекает в апреле. Информацию, которую ранее публиковало URA.RU в еженедельных «Слухах», подтвердил погруженный в ситуацию источник агентства.

«В полпредство [президента РФ в УрФО] и правительство региона пришло письмо от Фалькова, в котором говорится, что полномочия Кокшарова рекомендовано продлить», — поделился собеседник. При этом ранее считалось, что лично Фальков по какой-то причине против кандидатуры Кокшарова.

Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года. Приказ о назначении его на должность теперь должен подписать премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Министр высшего образования и науки Валерий Фальков согласовал на пост ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова — действующего руководителя вуза, чей срок полномочий истекает в апреле. Информацию, которую ранее публиковало URA.RU в еженедельных «Слухах», подтвердил погруженный в ситуацию источник агентства. «В полпредство [президента РФ в УрФО] и правительство региона пришло письмо от Фалькова, в котором говорится, что полномочия Кокшарова рекомендовано продлить», — поделился собеседник. При этом ранее считалось, что лично Фальков по какой-то причине против кандидатуры Кокшарова. Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года. Приказ о назначении его на должность теперь должен подписать премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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