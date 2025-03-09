09 марта 2025
08 марта 2025

Житель Ямала случайно разбогател на пять млн рублей

Ямалец выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей
Житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей Фото:

Ямалец выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей. Об удаче северянина сообщают организаторы мероприятия.

Как сообщает telegram-канал «Столото», житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей. Розыгрыши этой лотереи проходят каждые 15 минут.

В 2025 году это не первый серьезный выигрыш на Ямале. В феврале другой северянин разбогател почти три миллиона рублей. А в январе инженер-энергетик из Ноябрьска стал победителем новогоднего розыгрыша лотереи. Из трех десятков билетов один принес выигрыш на миллион рублей. 

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Ямалец выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей. Об удаче северянина сообщают организаторы мероприятия. Как сообщает telegram-канал «Столото», житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей. Розыгрыши этой лотереи проходят каждые 15 минут. В 2025 году это не первый серьезный выигрыш на Ямале. В феврале другой северянин разбогател почти три миллиона рублей. А в январе инженер-энергетик из Ноябрьска стал победителем новогоднего розыгрыша лотереи. Из трех десятков билетов один принес выигрыш на миллион рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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