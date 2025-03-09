Житель Ямала случайно разбогател на пять млн рублей

Житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей
Ямалец выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей. Об удаче северянина сообщают организаторы мероприятия.
Как сообщает telegram-канал «Столото», житель Ямала выиграл в лотерею «Рапидо старт» 5 294 455 рублей. Розыгрыши этой лотереи проходят каждые 15 минут.
В 2025 году это не первый серьезный выигрыш на Ямале. В феврале другой северянин разбогател почти три миллиона рублей. А в январе инженер-энергетик из Ноябрьска стал победителем новогоднего розыгрыша лотереи. Из трех десятков билетов один принес выигрыш на миллион рублей.
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