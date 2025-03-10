В Курской области предложили создать музей после зачистки от ВСУ

В Судже Курской области необходимо создать музей, посвященный освобождению территорий региона от ВСУ. С таким предложением выступил исполняющий обязанности первого вице-губернатора области Александр Чепик.
«Суджа — это наш Сталинград, мы там должны свой музей сформировать», — передает слова Чепика РИА Новости. Он предложил министерству культуры подготовить материалы для будущего музея после полного освобождения территории Курской области.
Инициативу поддержал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, подчеркнув, что память о событиях должна быть сохранена. 6 августа 2024 года ВСУ начали наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении ВСУ понесли серьезные потери.
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