09 марта 2025

Директор «Хлебницы», где пермяки заразились инфекцией, вышла из-под ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении второго фигуранта по делу об отравлении пермяков — ИП Юлии Гагариной суд сохранил наказание
В отношении второго фигуранта по делу об отравлении пермяков — ИП Юлии Гагариной суд сохранил наказание Фото:

Исполнительный директор сети пермских пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая вышла из-под домашнего ареста. Неделей ранее суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«В отношении второго фигуранта по делу об отравлении пермяков — ИП Юлии Гагариной — суд сохранил наказание. Она находится под домашним арестом», — сообщает портал Properm.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в этих торговых точках.

Пострадавшие пермяки рассказали СМИ, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.

Ход следствия находился на контроле региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Исполнительный директор сети пермских пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая вышла из-под домашнего ареста. Неделей ранее суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. «В отношении второго фигуранта по делу об отравлении пермяков — ИП Юлии Гагариной — суд сохранил наказание. Она находится под домашним арестом», — сообщает портал Properm.ru. Ранее URA.RU сообщало, что следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в этих торговых точках. Пострадавшие пермяки рассказали СМИ, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах. Ход следствия находился на контроле региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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