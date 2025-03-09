Директор «Хлебницы», где пермяки заразились инфекцией, вышла из-под ареста

Исполнительный директор сети пермских пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая вышла из-под домашнего ареста. Неделей ранее суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«В отношении второго фигуранта по делу об отравлении пермяков — ИП Юлии Гагариной — суд сохранил наказание. Она находится под домашним арестом», — сообщает портал Properm.ru.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в этих торговых точках.
Пострадавшие пермяки рассказали СМИ, что ели салаты «Мимоза» и «Оливье». Другие сообщили, что покупали в «Хлебнице» пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
Ход следствия находился на контроле региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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