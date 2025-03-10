В Кремле ответили на вопрос про дату освобождения Курской области

Песков: конкретные сроки освобождения Курской области от ВСУ отсутствуют
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Российские военные стремятся к полному освобождению Курской области, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области от ВСУ сейчас нет. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких сроков нет», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные делают все возможное для освобождения территории Курской области от украинских военных. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что задача будет выполнена.

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Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области от ВСУ сейчас нет. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких сроков нет», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные делают все возможное для освобождения территории Курской области от украинских военных. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что задача будет выполнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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