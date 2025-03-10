В Кремле ответили на вопрос про дату освобождения Курской области

Российские военные стремятся к полному освобождению Курской области, заявил Песков
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области от ВСУ сейчас нет. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких сроков нет», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные делают все возможное для освобождения территории Курской области от украинских военных. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что задача будет выполнена.
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