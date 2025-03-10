В Кремле ответили на вопрос про дату освобождения Курской области

Песков: конкретные сроки освобождения Курской области от ВСУ отсутствуют

10 марта 2025 в 15:05 Размер текста - 17 +

Российские военные стремятся к полному освобождению Курской области, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области от ВСУ сейчас нет. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких сроков нет», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные делают все возможное для освобождения территории Курской области от украинских военных. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что задача будет выполнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никаких конкретных сроков по полному освобождению Курской области от ВСУ сейчас нет. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никаких сроков нет», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные делают все возможное для освобождения территории Курской области от украинских военных. Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что задача будет выполнена.