На Тюменскую область надвигаются 30-ти градусные морозы

12 марта температура опустится до -25
В Уватском районе Тюменской области 11 марта похолодает до -30 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 12 марта температура опустится до -25.
«В Тюменской области ночью 11 марта в Уватском районе температура опустится ниже -25 — -30 градусов. Местами изморозь. 12 марта ночью похолодает до -25 градусов, в западных районах до -18. Без существенных осадков», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода.
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