09 марта 2025

На Тюменскую область надвигаются 30-ти градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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12 марта температура опустится до -25
12 марта температура опустится до -25 Фото:

В Уватском районе Тюменской области 11 марта похолодает до -30 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 12 марта температура опустится до -25.

 «В Тюменской области ночью 11 марта в Уватском районе температура опустится ниже -25 — -30 градусов. Местами изморозь. 12 марта ночью похолодает до -25 градусов, в западных районах до -18. Без существенных осадков», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода.

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В Уватском районе Тюменской области 11 марта похолодает до -30 градусов. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. 12 марта температура опустится до -25.  «В Тюменской области ночью 11 марта в Уватском районе температура опустится ниже -25 — -30 градусов. Местами изморозь. 12 марта ночью похолодает до -25 градусов, в западных районах до -18. Без существенных осадков», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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