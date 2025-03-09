В Тюмень придет потепление до пяти градусов

С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится плюсовая температура
В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. Такой прогноз указан на сайте метеосервиса Gismeteo. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода.
«В Тюмени 13 марта днем температура воздуха составит два градуса, ночью опустится до одного. 15 марта ожидается потепление до пяти градусов. Ожидаются небольшой снег с дождем и порывы ветра до 9 м/с», — указано в прогнозе.
С 13 по 18 марта в областной столице ежедневно будет идти снег с дождем. К концу месяца температура достигнет семи градусов тепла.
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