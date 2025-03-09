09 марта 2025
08 марта 2025

В Тюмень придет потепление до пяти градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится плюсовая температура
С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится плюсовая температура Фото:

В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. Такой прогноз указан на сайте метеосервиса Gismeteo. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода.

«В Тюмени 13 марта днем температура воздуха составит два градуса, ночью опустится до одного. 15 марта ожидается потепление до пяти градусов. Ожидаются небольшой снег с дождем и порывы ветра до 9 м/с», — указано в прогнозе.

С 13 по 18 марта в областной столице ежедневно будет идти снег с дождем. К концу месяца температура достигнет семи градусов тепла.

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В Тюмени 15 марта потеплеет до пяти градусов. Такой прогноз указан на сайте метеосервиса Gismeteo. С 13 марта, по данным синоптиков, в городе установится теплая погода. «В Тюмени 13 марта днем температура воздуха составит два градуса, ночью опустится до одного. 15 марта ожидается потепление до пяти градусов. Ожидаются небольшой снег с дождем и порывы ветра до 9 м/с», — указано в прогнозе. С 13 по 18 марта в областной столице ежедневно будет идти снег с дождем. К концу месяца температура достигнет семи градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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