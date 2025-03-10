Губернатор Махонин рассказал Путину о прогрессе в расселении аварийного жилья

В Пермском крае по итогам 2024 года построено 1,7 млн квадратных метров жилья. Об этом в понедельник, 10 марта, на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава Прикамья Дмитрий Махонин, прямая трансляция встречи ведется на канале «Россия 24».
«В 2024 году построено 1,7 миллиона квадратных метров жилья, идет переселение из аварийных домов. Мы действительно расселили порядка 800 тысяч квадратных метров жилья. Темпы у нас неплохие, но нам еще есть куда расселять. Мы понимаем, что это задача следующей пятилетки», — сказал Махонин, пообещав «не снижать темпы».
Также глава Прикамья рассказал о поддержке участников СВО. Он напомнил, что в семьях участников спецоперации, где рождаются дети, предусмотрены единовременные выплаты. О том, что Путин и Махонин проведут встречу, URA.RU рассказывало ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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