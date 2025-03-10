Губернатор Махонин: в Пермском крае производится четверть тканей для ВС РФ

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Четверть тканей для ВС РФ производит «Чайковский текстиль»
Четверть тканей для ВС РФ производит «Чайковский текстиль» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, представил достижения предприятия «Чайковский текстиль». Оно занимается пошивом спецодежды и военной формы, в том числе — для участников СВО.

«Вроде бы небольшой проект „Чайковский текстиль“. Это 1,1 млрд рублей. Но фактически это четверть тканей для ВС РФ и для наших нефтяников и газовиков», — сказал на встрече с президентом Дмитрий Махонин.

Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, представил достижения предприятия «Чайковский текстиль». Оно занимается пошивом спецодежды и военной формы, в том числе — для участников СВО. «Вроде бы небольшой проект „Чайковский текстиль“. Это 1,1 млрд рублей. Но фактически это четверть тканей для ВС РФ и для наших нефтяников и газовиков», — сказал на встрече с президентом Дмитрий Махонин. Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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