Губернатор Махонин: в Пермском крае производится четверть тканей для ВС РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле, представил достижения предприятия «Чайковский текстиль». Оно занимается пошивом спецодежды и военной формы, в том числе — для участников СВО.
«Вроде бы небольшой проект „Чайковский текстиль“. Это 1,1 млрд рублей. Но фактически это четверть тканей для ВС РФ и для наших нефтяников и газовиков», — сказал на встрече с президентом Дмитрий Махонин.
Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
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