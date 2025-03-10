Подросток из скандальной свердловской спецшколы обвинил воспитателя в избиении. Фото

В Кочневском подросток обвинил в избиении воспитателя соццентра
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Кочневском Фото:

Воспитанник социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) обвинил воспитателя в жестоком избиении. Подробности истории URA.RU рассказал друг потерпевшего.

По его словам, подростка якобы избивают с ноября прошлого года. «Сам он боится об этом рассказывать, но очень хочет, чтобы ему помогли. Он отправил мне фото, как его избили прошлой осенью», — сказал собеседник агентства.

Завотделением СРЦН Елена Бухвалова заявила URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. «У нас никто из воспитателей таким не занимается», — дополнила она, отказавшись от дальнейших комментариев по телефону.

Про пострадавшего известно, что раньше он обучался в скандальной екатеринбургской спецшколе №124, где старшеклассники насиловали других за провинности. Директора учреждения Наталью Поддубную после инцидента отдали под суд. Ей вменили статью о халатности. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ, однако позже приговор отменил облсуд. Сейчас дело рассматривается повторно. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.

Парню поставили фингал (первое фото) и расцарапали спину
Парню поставили фингал (первое фото) и расцарапали спину
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Воспитанник социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) обвинил воспитателя в жестоком избиении. Подробности истории URA.RU рассказал друг потерпевшего. По его словам, подростка якобы избивают с ноября прошлого года. «Сам он боится об этом рассказывать, но очень хочет, чтобы ему помогли. Он отправил мне фото, как его избили прошлой осенью», — сказал собеседник агентства. Завотделением СРЦН Елена Бухвалова заявила URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. «У нас никто из воспитателей таким не занимается», — дополнила она, отказавшись от дальнейших комментариев по телефону. Про пострадавшего известно, что раньше он обучался в скандальной екатеринбургской спецшколе №124, где старшеклассники насиловали других за провинности. Директора учреждения Наталью Поддубную после инцидента отдали под суд. Ей вменили статью о халатности. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ, однако позже приговор отменил облсуд. Сейчас дело рассматривается повторно. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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