Воспитанник социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) обвинил воспитателя в жестоком избиении. Подробности истории URA.RU рассказал друг потерпевшего.
По его словам, подростка якобы избивают с ноября прошлого года. «Сам он боится об этом рассказывать, но очень хочет, чтобы ему помогли. Он отправил мне фото, как его избили прошлой осенью», — сказал собеседник агентства.
Завотделением СРЦН Елена Бухвалова заявила URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. «У нас никто из воспитателей таким не занимается», — дополнила она, отказавшись от дальнейших комментариев по телефону.
Про пострадавшего известно, что раньше он обучался в скандальной екатеринбургской спецшколе №124, где старшеклассники насиловали других за провинности. Директора учреждения Наталью Поддубную после инцидента отдали под суд. Ей вменили статью о халатности. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ, однако позже приговор отменил облсуд. Сейчас дело рассматривается повторно. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.
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