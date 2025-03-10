Подросток из скандальной свердловской спецшколы обвинил воспитателя в избиении. Фото

В Кочневском подросток обвинил в избиении воспитателя соццентра

10 марта 2025 в 17:14 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Кочневском Фото: Стас Этвеш © URA.RU Воспитанник социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) обвинил воспитателя в жестоком избиении. Подробности истории URA.RU рассказал друг потерпевшего. По его словам, подростка якобы избивают с ноября прошлого года. «Сам он боится об этом рассказывать, но очень хочет, чтобы ему помогли. Он отправил мне фото, как его избили прошлой осенью», — сказал собеседник агентства. Завотделением СРЦН Елена Бухвалова заявила URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. «У нас никто из воспитателей таким не занимается», — дополнила она, отказавшись от дальнейших комментариев по телефону. Про пострадавшего известно, что раньше он обучался в скандальной екатеринбургской спецшколе №124, где старшеклассники насиловали других за провинности. Директора учреждения Наталью Поддубную после инцидента отдали под суд. Ей вменили статью о халатности. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ, однако позже приговор отменил облсуд. Сейчас дело рассматривается повторно. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU. Парню поставили фингал (первое фото) и расцарапали спину Фото: предоставлено собеседником агентства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) обвинил воспитателя в жестоком избиении. Подробности истории URA.RU рассказал друг потерпевшего. По его словам, подростка якобы избивают с ноября прошлого года. «Сам он боится об этом рассказывать, но очень хочет, чтобы ему помогли. Он отправил мне фото, как его избили прошлой осенью», — сказал собеседник агентства. Завотделением СРЦН Елена Бухвалова заявила URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. «У нас никто из воспитателей таким не занимается», — дополнила она, отказавшись от дальнейших комментариев по телефону. Про пострадавшего известно, что раньше он обучался в скандальной екатеринбургской спецшколе №124, где старшеклассники насиловали других за провинности. Директора учреждения Наталью Поддубную после инцидента отдали под суд. Ей вменили статью о халатности. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ, однако позже приговор отменил облсуд. Сейчас дело рассматривается повторно. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.