Отменен приговор экс-директору свердловской школы, где насиловали детей

Суд в Челябинске отменил приговор экс-директору спецшколы №124 Поддубной

12 февраля 2025 в 15:37 Размер текста - 17 +

Свой приговор Наталья Поддубная получила в прошлом году Фото: Сергей Бодров © URA.RU Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор Наталье Поддубной, бывшему директору скандальной екатеринбургской спецшколы №124, в которой старшеклассники насиловали подростков. Теперь у Поддубной появился шанс избежать наказания, сказала URA.RU представитель потерпевших Олеся Бортникова. «Дело рассмотрят в апелляции, в Свердловском областном суде. Теперь у Поддубной есть шанс вообще избежать уголовной ответственности, если будет заявлено ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Возможность для этого теперь появилась», — сообщила адвокат. В скандал учреждение попало весной прошлого года, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». Он заявил, что один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам-насильникам. Сейчас на скамье подсудимых еще два парня. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор Наталье Поддубной, бывшему директору скандальной екатеринбургской спецшколы №124, в которой старшеклассники насиловали подростков. Теперь у Поддубной появился шанс избежать наказания, сказала URA.RU представитель потерпевших Олеся Бортникова. «Дело рассмотрят в апелляции, в Свердловском областном суде. Теперь у Поддубной есть шанс вообще избежать уголовной ответственности, если будет заявлено ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Возможность для этого теперь появилась», — сообщила адвокат. В скандал учреждение попало весной прошлого года, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». Он заявил, что один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам-насильникам. Сейчас на скамье подсудимых еще два парня. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.