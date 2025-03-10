Родители в Челябинской области называли новорожденных детей Лайло и Мухаммаадаюб

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Челябинцы предпочитают называть новорожденных детей Софьями или Михаилами
Челябинцы предпочитают называть новорожденных детей Софьями или Михаилами Фото:

Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Анна, София, Михаил и Александр напротив стали самыми популярными именами, говорится в данных портала ЗАГС.

«Среди имен для девочек редкими в Челябинской области стали Лайло, Мелания, Язгуль, Диляра и Наталия. Среди мальчиков — Мухаммадаюб, Имрон, Мехровар, Муктадир и Багир», — говорится в данных реестра ЗАГС.

Популярными именами, которыми челябинцы называли своих дочек, стали Анна (102), София (100), Мария (79), Варвара (76) и Ева (75). Среди мальчиков лидирует Михаил (130), Александр (105), Артем (95), Тимофей (85) и Мирон (72).

София и Михаил стали с амыми популярными именами среди новорожденных и в 2024 году. В рейтинге также Анна, Артем, Ева и Александр, рассказали ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.

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Лайло, Язгуль, Мухаммаадаюб и Имрон стали редкими именами, которыми родители называли своих детей в Челябинской области в 2025 году. Анна, София, Михаил и Александр напротив стали самыми популярными именами, говорится в данных портала ЗАГС. «Среди имен для девочек редкими в Челябинской области стали Лайло, Мелания, Язгуль, Диляра и Наталия. Среди мальчиков — Мухаммадаюб, Имрон, Мехровар, Муктадир и Багир», — говорится в данных реестра ЗАГС. Популярными именами, которыми челябинцы называли своих дочек, стали Анна (102), София (100), Мария (79), Варвара (76) и Ева (75). Среди мальчиков лидирует Михаил (130), Александр (105), Артем (95), Тимофей (85) и Мирон (72). София и Михаил стали с амыми популярными именами среди новорожденных и в 2024 году. В рейтинге также Анна, Артем, Ева и Александр, рассказали ранее URA.RU в госкомитете по делам ЗАГС региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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