В России готовятся масштабные розыскные операции против членов террористических организаций с Украины, находящихся на территории России. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«Готовятся масштабные мероприятия по поиску членов террористических организаций Украины, которые находятся в России», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. По данным источника, планируемые мероприятия связаны с возобновлением обмена данными между разведывательными службами России и США по антитеррористическим вопросам.
В рамках предстоящих операций особое внимание будет уделено действующим на стороне Вооруженных сил Украины членам запрещенных организаций, таких как «Русский добровольческий корпус» и «Легион „Свобода России“ (запрещены в РФ и внесены в список террористических организаций), спонсированные через агентство США по международному развитию USAID. Предполагается, что информация, полученная от их сторонников, может быть тайно передана в Москву или представлена как утечка данных от бывших членов группировок.
При этом для западной стороны передача таких данных не окажет значительного урона, так как лица, оказывающие поддержку указанным группировкам, не являются профессиональными диверсантами. Это позволяет предположить, что «слив» информации будет осуществляться без серьезных последствий для западных партнеров.
«Русский добровольческий корпус»* — запрещен в РФ и добавлен в список террористических организаций
Легион «Свобода России»* — запрещенная в России террористическая организация
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