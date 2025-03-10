Появились фото с места ЧП в Соликамске, где погибли двое пожарных

© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки пожарных занимались тушением огня
Десятки пожарных занимались тушением огня Фото:

Очевидцы опубликовали фотографии здания, при тушении которого в Соликамске погибли двое сотрудников МЧС. Они размещены в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Днем загорелся одноэтажный деревянный дом в Соликамске. При тушении погибли двое сотрудников МЧС. Жильцы дома не пострадали», — говорится в посте вместе с опубликованными фотографиями.

Возгорание произошло около двух часов дня. На месте работали десятки сотрудников МЧС. В какой-то момент произошло обрушение кровли и двое пожарных оказались под завалами. Сейчас в причинах их гибели разбираются следователи и прокуроры.

После обрушения крыши под завалами оказались двое пожарных
После обрушения крыши под завалами оказались двое пожарных
Фото:
На месте работали более 40 сотрудников краевого ГУ МЧС
На месте работали более 40 сотрудников краевого ГУ МЧС
Фото:

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Очевидцы опубликовали фотографии здания, при тушении которого в Соликамске погибли двое сотрудников МЧС. Они размещены в telegram-канале «ЧП Пермь». «Днем загорелся одноэтажный деревянный дом в Соликамске. При тушении погибли двое сотрудников МЧС. Жильцы дома не пострадали», — говорится в посте вместе с опубликованными фотографиями. Возгорание произошло около двух часов дня. На месте работали десятки сотрудников МЧС. В какой-то момент произошло обрушение кровли и двое пожарных оказались под завалами. Сейчас в причинах их гибели разбираются следователи и прокуроры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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