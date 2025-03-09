Губернатор Ямала обсудил планы на предстоящий год с главой Приуральского района

В правительстве ЯНАО прошла встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с главой Приуральского района Иваном Сакалом. В 2025 году в районе сдадут пять многоквартирных домов, жителей малых населенных пунктов продолжат переселять в Салехард, сообщают в окружном правительстве.
«В правительстве состоялась личная встреча губернатора и главы района, обсуждали итоги работы команды администрации и планы на будущий год. Также прошло расширенное совещание с участием заместителей главы Приуралья, членами правительства и руководителями исполнительных органов власти региона», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.
По данным источника, Иван Сакал рассказал, что в феврале представительные органы двух муниципалитетов направили законопроект об объединении Приуральского района с Лабытнанги в Законодательное Собрание ЯНАО. Жилищные условия улучшили 75 семей, отремонтировали два многоквартирных дома.
«В 2024 году введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в Белоярске на 57 квартир. Туда уже переехали 43 семьи из аварийного жилфонда. В 2025 году планируется сдать пять МКД в селе Аксарка. До конца этого года переселим еще 115 семей», – сообщает глава района.
Кроме этого, продолжается переселение из малых населенных пунктов. В Салехард намерены переехать 33 семьи.
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