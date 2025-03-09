09 марта 2025

Губернатор Ямала обсудил планы на предстоящий год с главой Приуральского района

В 2025 году в Приуралье сдадут пять многоквартирных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Сакал рассказал губернатору округа о планах по строительству жилья
Иван Сакал рассказал губернатору округа о планах по строительству жилья Фото:

В правительстве ЯНАО прошла встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с главой Приуральского района Иваном Сакалом. В 2025 году в районе сдадут пять многоквартирных домов, жителей малых населенных пунктов продолжат переселять в Салехард, сообщают в окружном правительстве.

«В правительстве состоялась личная встреча губернатора и главы района, обсуждали итоги работы команды администрации и планы на будущий год. Также прошло расширенное совещание с участием заместителей главы Приуралья, членами правительства и руководителями исполнительных органов власти региона», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.

По данным источника, Иван Сакал рассказал, что в феврале представительные органы двух муниципалитетов направили законопроект об объединении Приуральского района с Лабытнанги в Законодательное Собрание ЯНАО. Жилищные условия улучшили 75 семей, отремонтировали два многоквартирных дома.

«В 2024 году введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в Белоярске на 57 квартир. Туда уже переехали 43 семьи из аварийного жилфонда. В 2025 году планируется сдать пять МКД в селе Аксарка. До конца этого года переселим еще 115 семей», – сообщает глава района.

Кроме этого, продолжается переселение из малых населенных пунктов. В Салехард намерены переехать 33 семьи.

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В правительстве ЯНАО прошла встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с главой Приуральского района Иваном Сакалом. В 2025 году в районе сдадут пять многоквартирных домов, жителей малых населенных пунктов продолжат переселять в Салехард, сообщают в окружном правительстве. «В правительстве состоялась личная встреча губернатора и главы района, обсуждали итоги работы команды администрации и планы на будущий год. Также прошло расширенное совещание с участием заместителей главы Приуралья, членами правительства и руководителями исполнительных органов власти региона», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. По данным источника, Иван Сакал рассказал, что в феврале представительные органы двух муниципалитетов направили законопроект об объединении Приуральского района с Лабытнанги в Законодательное Собрание ЯНАО. Жилищные условия улучшили 75 семей, отремонтировали два многоквартирных дома. Кроме этого, продолжается переселение из малых населенных пунктов. В Салехард намерены переехать 33 семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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