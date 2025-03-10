В Перми на вторичном рынке цены на жилье доходят до 56 млн рублей. Хозяева избавляются от квартир со стильным ремонтом и дорогой бытовой техникой. Как выглядят элитные пермские квартиры и за какую сумму их можно купить — в материале URA.RU.
«Трешка» за 56 млн рублей
Самая дорогая квартира находится в пяти минутах ходьбы от набережной Камы. Площадь жилья — 129,8 квадратных метров. В стоимость входят водонагреватели, кухонная техника, стиральная машина, кондиционеры. Продавец отмечает, что в доме живут интеллигентные соседи.
«Трешка» за 45 млн рублей
Еще одну премиальную трехкомнатную квартиру продают недалеко от набережной. Площадь жилья меньше — 102 квадратных метра. Она также оборудована всей необходимой техникой и мебелью. В ванной комнате мойки сделаны из мрамора и гранита, пишет продавец.
Пентхаус за 44 млн рублей
Пятикомнатная трехуровневая квартира продается за 44 млн рублей. На последнем этаже расположена терраса под стеклянным куполом. Площадь такого жилья составляет 220 «квадратов».
Шестикомнатная квартира за 43 млн рублей
Эта квартира находится в доме, который был сдан в конце 2024 года. Хозяева сделали в ней ремонт, поставили мебель и технику. Площадь квартиры — 149 квадратных метров.
Пятикомнатная квартира за 43 млн рублей
За 43 млн рублей также можно купить пятикомнатную квартиру в центре города. Но ее площадь будет больше — 215,4 «квадратов». В стоимость жилья уже включена мебель и техника. В ванной комнате установлено джакузи.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стоимость элитной недвижимости одна из самых низких в стране. Премиальное жилье продают от 37,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!