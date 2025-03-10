Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время все чаще стала доносить мысль об отставке Владимира Зеленского с поста украинского лидера. Особенно политическая напряженность в отношениях Вашингтона и Киева усугубилась после скандала в Белом доме с участием Зеленского и Трампа, после чего лидер Украины окончательно стал неудобным для Штатов.
Немецкое издание Bild недавно сообщало, что Трамп не намерен оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока у власти находится Зеленский. Планы о прекращении помощи Украине американская администрация также озвучивала после нашумевшего скандала в Овальном кабинете. URA.RU рассказывает, как менялись отношения Трампа и Зеленского в последнее время.
Не партнер, а препятствие
Как отмечают авторы издания Bild, президент США Дональд Трамп больше не считает украинского президента Владимира Зеленского своим союзником. В связи с этим Трамп стремится добиться отставки Зеленского, используя для этого политическое давление.
«После скандальной встречи в Белом доме у Трампа исчезли последние сомнения: он видит в Зеленском не союзника, а препятствие. Известно, что Трамп за закрытыми дверями пытается вынудить Зеленского покинуть пост президента Украины, используя политическое давление. Пока текущий лидер остается у власти, Киев не получит поддержку», — отмечает Bild.
Первое, что сделал Трамп на посту президента — ограничил помощь Украине
Президент США Дональд Трамп на следующий день после инаугурации объявил о приостановке всех видов помощи, предоставляемой страной иностранным государствам, включая Украину, на срок в 90 дней. При этом, по словам политолога Сергея Маркова, большинство программ помощи были утверждены Конгрессом, что ограничивает президента в возможности их приостановления.
«Неясно, будет ли помощь реально остановлена. Потому что большинство программ помощи сделаны законом по решению Конгресса и президент не может их остановить», — написал Марков в своем telegram-канале.
Сергей Марков также напомнил, что основным получателем американской помощи является именно Украина. Тем не менее на тот момент ограничение помощи со стороны Трампа носило формальный характер. Тогда Вашингтон еще не делал категоричных высказываний по отношению к Украине.
Судьбоносный скандал, кардинально перевернувший американскую позицию
Ситуация между США и Украиной кардинально ухудшилась после встречи лидеров двух стран в Белом доме 28 февраля. Планировалось, что по окончании переговоров будет подписано соглашение о доступе американских компаний к редкоземельным металлам на территории Украины, но сделка так и не состоялась. Президент Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по конфликту с Россией, потребовал от него прекращения огня, что только усугубило напряженность в отношениях между странами.
В администрации президента США именно тогда появились серьезные сомнения относительно готовности украинского президента Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией. Советник президента США по национальной безопасности, Майк Уолтц тогда выразил мнение, что для продолжения мирных переговоров на Украине требуется новый лидер, который будет более открыт к сотрудничеству с Вашингтоном.
Спикер американского парламента, Майк Джонсон, также высказал мнение, что Зеленский должен либо возобновить переговоры с Россией, либо подать в отставку. Об этом он говорил в интервью телеканалу NBC News.
Госсекретарь США Марко Рубио также выразил обеспокоенность поведением Зеленского, указывая на его умышленное срывание переговоров. Рубио заявил, что целью США является завершение украинского конфликта, однако действия Украины этому препятствуют.
Зеленский пошел навстречу Трампу?
Спустя время после скандала в Овальном кабинете Владимир Зеленский дал понять, что Украина готова сотрудничать с США по ряду экономических вопросов. Однако Дональд Трамп принял решение не возобновлять военную помощь Украине, даже после готовности украинского лидера идти на контакт. Об этом сообщает The New York Times.
По словам авторов материала, Зеленский на недавней встрече предложил план действий, который, по его мнению, мог бы положить конец текущему конфликту. Тем не менее, несмотря на слова украинского лидера, США решили не возобновлять поставки оружия Украине.
США начали готовить почву к отставке Зеленского
По информации Politico, представители администрации президента США Дональда Трампа недавно провели переговоры с ключевыми оппонентами нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. В частности, в беседе участвовали бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и члены партии экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Основной темой обсуждения стала возможность отставки Зеленского, а также сценарии поддержки при изменении власти в стране. Подтверждение о проведении данных переговоров также было получено от украинских СМИ, в частности от издания «Страна.ua».
Они утверждают, что американская сторона стремится склонить Зеленского к переговорам о прекращении конфликта. Сам Зеленский заявлял, что готов уйти в отставку, но только по решению украинского народа. При этом он напомнил, что пока длится военное положение — президентских выборов в стране не будет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.