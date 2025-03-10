Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о разоблачении двух шпионов, аккредитованных в посольстве Великобритании в Москве. Супругой одного из них — Майкла Скиннера — оказалась первый секретарь политического отдела британского диппредставительства Табасум Рашид, имевшая ранее опыт работы в министерстве обороны Британии. Ее муж и его сообщник обвиняются в разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ.
Соцсети жены Скиннера были изучены. «Из них следует, что с июня 2017 года по октябрь 2018-го женщина работала в Минобороны Британии советником по политическим вопросам», — сообщили РИА Новости. До своей дипломатической службы Рашид занимала должность советника по политическим вопросам в Министерстве обороны Великобритании и работала с военными НАТО в Эстонии. Кроме того, она была связана с немецкой НПО Transparency International, получающей финансирование от госдепа США и Еврокомиссии.
В прошлом Рашид также работала в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии, где пересекалась с карьерой своего супруга. Оба прошли программу ускоренной подготовки государственных служащих Civil Service Fast Stream.
Ранее ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших в британском посольстве в Москве. Сотрудники посольства — второй секретарь Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер — обвиняются в разведывательной деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности России. Было принято решение об аннулировании аккредитаций. Одедре и Скиннеру предписано покинуть Россию в течение двух недель.
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