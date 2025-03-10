Десятки людей пострадали при столкновении танкера и судна в Северном море

В районе Восточного Йоркшира, Великобритания, произошло серьезное столкновение между нефтяным танкером, предположительно американского происхождения, и грузовым судном. Инцидент привел к тяжелым последствиям: оба судна загорелись, и не менее 30 человек получили различные травмы. Об этом сообщает издание The Times.
«Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море, по меньшей мере 30 человек получили ранения», — передает The Times. Представитель береговой охраны Ее Величества сообщил, что сейчас ведомство контролирует ситуацию на месте. Работа по оценке ситуации продолжается.
Ранее Bloomberg сообщал, что нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном в Северном море. В понедельник утром в район устья реки Хамбер были направлены спасательные катера и вертолет береговой охраны для проведения операции по спасению.
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