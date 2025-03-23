Апрель 2025: лучшие и худшие дни по лунному календарю

Луна для одних — таинственный спутник, который может влиять на настроение, здоровье и даже притягивать удачу, а для других — всего лишь ночное светило. Наука пока не дает однозначных доказательств, но лунный календарь по-прежнему обожают все, кто хочет настроиться на космические ритмы. Что готовит нам Луна в апреле 2025 года и как обернуть ее силу себе на пользу — в материале URA.RU.
Фазы Луны в апреле 2025
- Растущая Луна — с 1 по 12 апреля, с 28 по 30 апреля;
- Полнолуние — 13 апреля;
- Убывающая Луна — с 14 по 26 апреля;
- Новолуние — 27 апреля.
Благоприятные дни в апреле 2025
1 апреля
1 апреля Луна будет находиться в знаке Тельца. Он ценит надежность и комфорт, поэтому день обещает быть хорошим для дел, связанных с деньгами и материальными ценностями. В это время можно смело совершать запанированные покупки, вкладывать деньги. Сделки, связанные недвижимостью, 1 апреля с большой вероятностью пройдут удачно.
Днем 1 апреля начнется 4-й лунный день. В это время люди становятся более дипломатичными, так что это хороший период для общения, переговоров и торговых дел. Но есть и предупреждение: в этот день может захотеться рискнуть без особой надобности. Поэтому, принимая решения, старайтесь не спешить и все хорошенько обдумать. И не забываем, что Луна в это время растущая, в а это значит, что энергия идет на подъем, и все новые начинания получают дополнительный импульс.
3 апреля
3 апреля Луна в знаке Близнецов. Это шустрый и общительный знак, поэтому день обещает быть довольно энергичным. Из-за того, что все будет немного на бегу, лучше заняться тем, что не требует долгой концентрации. Если есть какие-то мелкие вопросы или задачки — самое время для их решения. Голова будет работать быстро, так что если нужно оперативно принять решение или найти какую-то информацию — все получится.
В это время можно попробовать свои силы в финансовых делах, особенно, если это что-то краткосрочное, вроде быстрых сделок с акциями или игры на бирже. А еще это хороший день для студентов — защищать диплом или собирать материал для него будет легче. Большие и сложные проекты, которые требуют много времени и внимания, пока лучше отложить.
В обед 3 апреля начнется 6-й лунный день, и это один из самых удачных дней. У многих в это время обостряется интуиция, могут появиться интересные идеи. Если нужно с кем-то договориться или начать что-то новое — смело действуйте. Кстати, и для романтических встреч день очень даже подходящий. В этот период Луна все еще растущая, а это значит, что энергия идет на подъем, и все начинания получают дополнительный толчок.
15 апреля
15 апреля Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Этот знак любит докапываться до сути и не боится ответственности. Так что это отличное время, чтобы принимать важные решения.
В этот день будет легче сосредоточиться на самом важном, а самокритика тоже будет на высоте, что поможет принимать взвешенные решения. Можно смело браться за новые проекты, разрабатывать планы на будущее и даже брать на себя какие-то обязательства.
В обед стартует 17-й лунный день. Он несет с собой ощущение радости от жизни и внутренней свободы. Это идеальное время для заключения брака и для того, чтобы раскрепоститься. Не забываем, что Луна в этот день убывающая, а это значит, что энергия понемногу идет на спад.
Неблагоприятные дни в апреле 2025
5 апреля
В этот день Луна находится в знаке Рака. Это спокойное и размеренное время. Оно отлично подходит для дел, которые уже налажены и идут своим чередом. Также неплохо могут складываться дела, связанные со старинными вещами и юридическими вопросами. Если вы задумали начать судебный процесс в это время, есть хорошие шансы, что он завершится в вашу пользу.
Будьте аккуратнее с кредитами и не спешите давать деньги в долг. Есть вероятность, что их придется ждать обратно довольно долго. В это время мы становимся более чувствительными в эмоциональном плане, поэтому стоит быть особенно тактичными и внимательными к близким — это пойдет только на пользу.
Для внутреннего развития хорошо подойдут практики самовнушения, медитации и работа над интуицией. Чтобы избежать неприятностей, будьте осторожны с металлическими предметами и огнем.
С полудня наступает 8-й лунный день. Общаться с коллегами или партнерами в этот день может быть не просто. Зато этот день хорош для путешествий, поездок и переезда на новое место. Луна находится в фазе первой четверти — энергии хоть и достаточно, но нужен направленный, осмысленный подход.
13 апреля
Луна находится в знаке Весов. Это значит, что можно немного расслабиться после того, как пришлось хорошенько потрудиться. Лучше пока не затевать ничего грандиозного и нового. Вместо этого доделайте то, что уже начали. В это время хорошо работать вместе с кем-то, если вы друг друга понимаете и не ссоритесь. Однако 13 апреля — не самый лучший период для принятий важных решений.
После обеда начинается 15-й день по лунному календарю. Считается, что это период соблазнов, поэтому следите за тем, что вы делаете и говорите. Есть большая вероятность, что отношения с близкими могут стать немного сложнее.
24 апреля
Луна проходит через знак Рыб. В это время сложнее сосредоточиться на чем-то конкретном. Наше воображение так и норовит унести нас в мир фантазий, поэтому дела, где нужна точность и четкость, могут идти не так гладко, как хотелось бы.
Это время лучше посвятить активному отдыху на природе, интересному путешествию или творчеству. Зато юридические вопросы и дела, связанные с деньгами, скорее всего, пройдут без особых проблем.
Начиная с полудня наступает 26-й лунный день. Это довольно непростой и даже критический период. Постарайтесь поменьше активничать во всех сферах жизни. Лучше поберегите свои силы и не тратьте на пустые разговоры. Луна при этом убывает, чувствуется спад сил, поэтому важно беречь себя и не тратить ресурсы впустую.
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