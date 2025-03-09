ВС РФ освободили три пункта в Курской области

Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» успешно провели операцию в районе Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — отметили в российском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
В настоящий момент бойцы ВС РФ проводят масштабное контрнаступление в Курской области, а именно — в районе Суджи. До этого солдатам удалось проникнуть в тыл ВСУ через незадействованный газопровод. Благодаря успешной операции удалось вынудить украинские силы отступить.
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