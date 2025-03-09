ВС РФ освободили три пункта в Курской области

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Российские военные смогли освободить три населенных пункта в Курской области, пояснили в Минобороны РФ
Российские военные смогли освободить три населенных пункта в Курской области, пояснили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» успешно провели операцию в районе Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — отметили в российском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

В настоящий момент бойцы ВС РФ проводят масштабное контрнаступление в Курской области, а именно — в районе Суджи. До этого солдатам удалось проникнуть в тыл ВСУ через незадействованный газопровод. Благодаря успешной операции удалось вынудить украинские силы отступить. 

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Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» успешно провели операцию в районе Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате решительных действий подразделений группировки войск „Север“ в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — отметили в российском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В настоящий момент бойцы ВС РФ проводят масштабное контрнаступление в Курской области, а именно — в районе Суджи. До этого солдатам удалось проникнуть в тыл ВСУ через незадействованный газопровод. Благодаря успешной операции удалось вынудить украинские силы отступить. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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