Элита съехалась на открытие огромной арены в центре Екатеринбурга. Фото

Глава Минспорта РФ Дегтярев и губернатор Куйвашев открыли «УГМК-Арену»

10 марта 2025 в 19:59 Размер текста - 17 +

Официальное открытие состоялось днем 10 марта Фото: Размик Закарян, URA.RU На открытие новой ледовой «УГМК-арены» в Екатеринбург прилетели многие федеральные VIP. С напутственным словом выступили секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. За церемонией наблюдал корреспондент URA.RU. «Мы присутствуем на историческом событии — „УГМК-Арена“ приобретает жизнь. Она построена в рамках государственно-частного партнерства, так характерного для Урала. Хочу поблагодарить УГМК и лично [президента ХК „Автомобилист“] Андрея Анатольевича Козицына за участие в этом проекте. Уверен, долгие и долгие годы эта арена будет служить людям и радовать нас», — выступил первым с приветственным словом Якушев, в прошлом — уральский полпред президента. Владимир Якушев следил за строительством арены еще когда был полпредом Фото: Размик Закарян, URA.RU Михаил Дегтярев признался, что потрясен увиденным. «Это суперсовременный дворец, здесь можно проводить и соревнования, и концерты, и занятия. И он второй в России по мощности после „СКА-Арены“ [в Санкт-Петербурге]. И я уверен, здесь будут только победы…» — отметил он. Жога также назвал арену уникальным сооружением и поздравил всех с ее открытием, а Куйвашев признался, что волнуется — все-таки проект реализовывался в непростых условиях: «Ведь когда мы задумали с Андреем Анатольевичем реализацию, были сложные времена, была пандемия. Потом пришлось перепроектировать, искать новые решения из наших отечественных материалов. И я должен сказать, что строительная компания УГМК с блеском справилась». Сам Козицын поблагодарил всех, благодаря кому идею удалось воплотить в жизнь, и рассказал, как все начиналось. «Пять лет назад Евгений Владимирович говорит мне, слушай, у нас такая команда, а мы играем в месте, которое не достойно нашей команды. Давай построим ей дом, где могут собираться люди, которые любят хоккей. И теперь нам с Евгением Владимировичем за то, что мы обещали друг другу пять лет назад, не стыдно. Дай бог, что у нас все получится», — выступил он. На открытие также приехали президент КХЛ Алексей Морозов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, были чиновники свердловского правительства и администрации Екатеринбурга (включая мэра Алексея Орлова), депутаты заксобрания и гордумы, силовики. «УГМК-Арена» открыла свои двери для всех екатеринбуржцев и гостей города сегодня, 10 марта. Здесь проходит первый матч Континентальной хоккейной лиги, где «Автомобилист» сыграет со московским ЦСКА. Пожробнее о том, как строили арену, и что здесь будет еще помимо хоккея, в материале URA.RU. Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Фото: Размик Закарян, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На открытие новой ледовой «УГМК-арены» в Екатеринбург прилетели многие федеральные VIP. С напутственным словом выступили секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. За церемонией наблюдал корреспондент URA.RU. «Мы присутствуем на историческом событии — „УГМК-Арена“ приобретает жизнь. Она построена в рамках государственно-частного партнерства, так характерного для Урала. Хочу поблагодарить УГМК и лично [президента ХК „Автомобилист“] Андрея Анатольевича Козицына за участие в этом проекте. Уверен, долгие и долгие годы эта арена будет служить людям и радовать нас», — выступил первым с приветственным словом Якушев, в прошлом — уральский полпред президента. Михаил Дегтярев признался, что потрясен увиденным. «Это суперсовременный дворец, здесь можно проводить и соревнования, и концерты, и занятия. И он второй в России по мощности после „СКА-Арены“ [в Санкт-Петербурге]. И я уверен, здесь будут только победы…» — отметил он. Жога также назвал арену уникальным сооружением и поздравил всех с ее открытием, а Куйвашев признался, что волнуется — все-таки проект реализовывался в непростых условиях: «Ведь когда мы задумали с Андреем Анатольевичем реализацию, были сложные времена, была пандемия. Потом пришлось перепроектировать, искать новые решения из наших отечественных материалов. И я должен сказать, что строительная компания УГМК с блеском справилась». Сам Козицын поблагодарил всех, благодаря кому идею удалось воплотить в жизнь, и рассказал, как все начиналось. «Пять лет назад Евгений Владимирович говорит мне, слушай, у нас такая команда, а мы играем в месте, которое не достойно нашей команды. Давай построим ей дом, где могут собираться люди, которые любят хоккей. И теперь нам с Евгением Владимировичем за то, что мы обещали друг другу пять лет назад, не стыдно. Дай бог, что у нас все получится», — выступил он. На открытие также приехали президент КХЛ Алексей Морозов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, были чиновники свердловского правительства и администрации Екатеринбурга (включая мэра Алексея Орлова), депутаты заксобрания и гордумы, силовики. «УГМК-Арена» открыла свои двери для всех екатеринбуржцев и гостей города сегодня, 10 марта. Здесь проходит первый матч Континентальной хоккейной лиги, где «Автомобилист» сыграет со московским ЦСКА. Пожробнее о том, как строили арену, и что здесь будет еще помимо хоккея, в материале URA.RU.