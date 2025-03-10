10 марта 2025

В ХМАО бизнесмены распродают пункты выдачи заказов Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмены ХМАО избавляются от пунктов выдачи заказов
Бизнесмены ХМАО избавляются от пунктов выдачи заказов Фото:

Предприниматели из Югры начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. Информация об этом появилась на бесплатном сайте объявлений.

«Продается пункт выдачи заказов в районе Центральный города Сургут, цена 1 млн 550 тысяч рублей», — следует из объявления. Как правило, в стоимость подобного бизнеса включено брендированное оборудование, техника, мебель. При этом во всех случаях помещения арендованы.

Чаще всего причиной продажи в разговоре с потенциальными покупателями югорчане называют переезд или смену деятельности. Однако по данным URA.RU есть и другая мотивация. Она связана с ужесточением требований к работе ПВЗ  со стороны самого маркетплейса.

«Штрафов становится больше с каждым годом. Если у тебя ПВЗ не проходное, то оборот очень маленький. Кроме того, если раньше помещение можно было оборудовать при поддержке маркетплейса, то сейчас приходится вкладываться самим», — рассказала URA.RU на условиях анонимности одна из участниц рынка.

По данным Wildberries, число ПВЗ в ХМАО стремительно растет. «На сегодняшний день — более 700 точек, это в 1,5 раза больше по сравнению с мартом 2024 года», — следует из данных, приведенных агентству пресс-службой WB.

При этом перечень удержаний с владельцев ПВЗ пересмотрен: более 10 видов были уменьшены или полностью отменены. А новым участникам бизнеса при открытии пункта компания дарит вывеску, панель-кронштейн и контроллер электронного замка.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматели из Югры начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. Информация об этом появилась на бесплатном сайте объявлений. «Продается пункт выдачи заказов в районе Центральный города Сургут, цена 1 млн 550 тысяч рублей», — следует из объявления. Как правило, в стоимость подобного бизнеса включено брендированное оборудование, техника, мебель. При этом во всех случаях помещения арендованы. Чаще всего причиной продажи в разговоре с потенциальными покупателями югорчане называют переезд или смену деятельности. Однако по данным URA.RU есть и другая мотивация. Она связана с ужесточением требований к работе ПВЗ  со стороны самого маркетплейса. «Штрафов становится больше с каждым годом. Если у тебя ПВЗ не проходное, то оборот очень маленький. Кроме того, если раньше помещение можно было оборудовать при поддержке маркетплейса, то сейчас приходится вкладываться самим», — рассказала URA.RU на условиях анонимности одна из участниц рынка. По данным Wildberries, число ПВЗ в ХМАО стремительно растет. «На сегодняшний день — более 700 точек, это в 1,5 раза больше по сравнению с мартом 2024 года», — следует из данных, приведенных агентству пресс-службой WB. При этом перечень удержаний с владельцев ПВЗ пересмотрен: более 10 видов были уменьшены или полностью отменены. А новым участникам бизнеса при открытии пункта компания дарит вывеску, панель-кронштейн и контроллер электронного замка. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...