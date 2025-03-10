В ХМАО бизнесмены распродают пункты выдачи заказов Wildberries

Предприниматели из Югры начали выставлять на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. Информация об этом появилась на бесплатном сайте объявлений.
«Продается пункт выдачи заказов в районе Центральный города Сургут, цена 1 млн 550 тысяч рублей», — следует из объявления. Как правило, в стоимость подобного бизнеса включено брендированное оборудование, техника, мебель. При этом во всех случаях помещения арендованы.
Чаще всего причиной продажи в разговоре с потенциальными покупателями югорчане называют переезд или смену деятельности. Однако по данным URA.RU есть и другая мотивация. Она связана с ужесточением требований к работе ПВЗ со стороны самого маркетплейса.
«Штрафов становится больше с каждым годом. Если у тебя ПВЗ не проходное, то оборот очень маленький. Кроме того, если раньше помещение можно было оборудовать при поддержке маркетплейса, то сейчас приходится вкладываться самим», — рассказала URA.RU на условиях анонимности одна из участниц рынка.
По данным Wildberries, число ПВЗ в ХМАО стремительно растет. «На сегодняшний день — более 700 точек, это в 1,5 раза больше по сравнению с мартом 2024 года», — следует из данных, приведенных агентству пресс-службой WB.
При этом перечень удержаний с владельцев ПВЗ пересмотрен: более 10 видов были уменьшены или полностью отменены. А новым участникам бизнеса при открытии пункта компания дарит вывеску, панель-кронштейн и контроллер электронного замка.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО стали чаще писать обращения в Роспотребнадзор в связи с работой маркетплейсов. За год — с 2023 по 2024 год, рост составил 49%.
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