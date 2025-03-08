Жители ХМАО написали почти 3 тысячи жалоб на нарушение прав потребителей

За 2024 год в Роспотребнадзор ХМАО поступило 2966 жалоб о нарушении прав потребителей. Это 53% от общего количества обращений, сообщили в ведомстве.
«Всего за 2024 год в Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре поступило — 5545 обращений заявителей, что на 12% выше уровня прошлого года (за аналогичный период прошлого года поступило 4848 обращений)… В структуре обращений заявителей наибольшее количество приходится на нарушение прав потребителей — 2966, что составляет 53% от общего количества поступивших обращений», — написано на сайте ведомства.
Так, в ХМАО стало на 9% меньше (с 1483 обращений до 1344) вопросов к розничной торговле, но на 49% больше к торговле через маркетплейсы (с 273 до 407) и на 69% — к области бытового обслуживания (с 73 до 238). Еще 44,5% обращений были направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Роспотребнадзор рассмотрел 5098 (92%) обращений. Всего 76 стали основанием для проведения надзорных мероприятий, 11 — для проведения административных расследований. В результате рассмотрения обращений составлено 16 протоколов об административных нарушения.
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