Губернатор Махонин высказался о трагедии с гибелью пожарных в Соликамске

Губернатор Махонин выразил соболезнования в связи с гибелью пожарных
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин отметил, что на счету погибших пожарных сотни спасенных жизней
Дмитрий Махонин отметил, что на счету погибших пожарных сотни спасенных жизней Фото:

Погибшие в Соликамске (Пермский край) в ходе тушения пожара сотрудники МЧС «проявили настоящее мужество» при выполнении служебного долга. Об этом в Telegram написал губернатор края Дмитрий Махонин, выразив соболезнования родным и близким погибших.

«Александр Царамов и Евгений Некрасов проявили настоящее мужество. Пожарные получили от очевидцев сигнал о том, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять [информацию] и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Махонин. Губернатор также отметил, что на счету пожарных «сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней».

URA.RU рассказывало, что сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю погибли в ходе тушения огня в частном доме, расположенном на улице Льва Толстого в Соликамске. Они не смогли выбраться из горящего здания после обрушения кровли. В причинах произошедшего разбираются следователи и прокуроры. У Александра Царамова остались пятеро детей, самому младшему из которых около года.

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Погибшие в Соликамске (Пермский край) в ходе тушения пожара сотрудники МЧС «проявили настоящее мужество» при выполнении служебного долга. Об этом в Telegram написал губернатор края Дмитрий Махонин, выразив соболезнования родным и близким погибших. «Александр Царамов и Евгений Некрасов проявили настоящее мужество. Пожарные получили от очевидцев сигнал о том, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять [информацию] и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Махонин. Губернатор также отметил, что на счету пожарных «сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней». URA.RU рассказывало, что сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю погибли в ходе тушения огня в частном доме, расположенном на улице Льва Толстого в Соликамске. Они не смогли выбраться из горящего здания после обрушения кровли. В причинах произошедшего разбираются следователи и прокуроры. У Александра Царамова остались пятеро детей, самому младшему из которых около года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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