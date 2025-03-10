Губернатор Махонин высказался о трагедии с гибелью пожарных в Соликамске

Погибшие в Соликамске (Пермский край) в ходе тушения пожара сотрудники МЧС «проявили настоящее мужество» при выполнении служебного долга. Об этом в Telegram написал губернатор края Дмитрий Махонин, выразив соболезнования родным и близким погибших.
«Александр Царамов и Евгений Некрасов проявили настоящее мужество. Пожарные получили от очевидцев сигнал о том, что в доме могли остаться люди. Сразу начали проверять [информацию] и оказались заблокированы из-за обрушения кровли. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Махонин. Губернатор также отметил, что на счету пожарных «сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней».
URA.RU рассказывало, что сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю погибли в ходе тушения огня в частном доме, расположенном на улице Льва Толстого в Соликамске. Они не смогли выбраться из горящего здания после обрушения кровли. В причинах произошедшего разбираются следователи и прокуроры. У Александра Царамова остались пятеро детей, самому младшему из которых около года.
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