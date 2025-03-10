В Соликамске потушили пожар в частном доме, где погибли двое специалистов МЧС. Видео

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Во время тушения у дома обвалилась кровля (архивное фото)
Во время тушения у дома обвалилась кровля (архивное фото) Фото:

В Соликамске (Пермский край) полностью ликвидировали возгорание в частном доме, где погибли двое пожарных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. Речь — об инциденте, произошедшем 10 марта в одноэтажном деревянном доме по улице Льва Толстого.

У здания обвалилась кровля. В результате двое сотрудников МЧС оказались под завалами и уже не смогли выбраться. В причинах произошедшего разбираются прокуратура и СК. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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В Соликамске (Пермский край) полностью ликвидировали возгорание в частном доме, где погибли двое пожарных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. Речь — об инциденте, произошедшем 10 марта в одноэтажном деревянном доме по улице Льва Толстого. У здания обвалилась кровля. В результате двое сотрудников МЧС оказались под завалами и уже не смогли выбраться. В причинах произошедшего разбираются прокуратура и СК. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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