В Соликамске (Пермский край) полностью ликвидировали возгорание в частном доме, где погибли двое пожарных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Пермском крае», — написано в telegram-канале ведомства. Речь — об инциденте, произошедшем 10 марта в одноэтажном деревянном доме по улице Льва Толстого.
У здания обвалилась кровля. В результате двое сотрудников МЧС оказались под завалами и уже не смогли выбраться. В причинах произошедшего разбираются прокуратура и СК. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших.
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