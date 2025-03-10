Ополченцам Донбасса с 2014 года выплатят до 6 млн рублей

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Путин назначил новую выплату бойцам ВС РФ на Донбассе
Путин назначил новую выплату бойцам ВС РФ на Донбассе Фото:
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ополченцам Донбасса, которые с 2014 года получили статус инвалидов в результате военных действий. Согласно документу, размер выплаты может достигать 6 миллионов рублей.

«Установить, что лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г. и признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях, осуществляется единовременная выплата...», — указано в документе. Он размещен на портале опубликования официальных правовых актов. 

Согласно указу, бойцам, получившим инвалидность I группы, будет выплачено 6 миллионов 54 тысячи 415 рублей. Лица с инвалидностью II группы получат 5 миллионов 236 тысяч 250 рублей, в то время как участники боев с III группой инвалидности могут рассчитывать на 4 миллиона 418 тысяч 86 рублей.

Ранее, в честь годовщины Великой Победы, президент также утвердил выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям граждан, подвергшимся тяжелым испытаниям во время войны. Средства эти категории граждан получат в апреле-мае этого года, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ополченцам Донбасса, которые с 2014 года получили статус инвалидов в результате военных действий. Согласно документу, размер выплаты может достигать 6 миллионов рублей. «Установить, что лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, народной милиции Луганской народной республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г. и признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях, осуществляется единовременная выплата...», — указано в документе. Он размещен на портале опубликования официальных правовых актов.  Согласно указу, бойцам, получившим инвалидность I группы, будет выплачено 6 миллионов 54 тысячи 415 рублей. Лица с инвалидностью II группы получат 5 миллионов 236 тысяч 250 рублей, в то время как участники боев с III группой инвалидности могут рассчитывать на 4 миллиона 418 тысяч 86 рублей. Ранее, в честь годовщины Великой Победы, президент также утвердил выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям граждан, подвергшимся тяжелым испытаниям во время войны. Средства эти категории граждан получат в апреле-мае этого года, сообщил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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