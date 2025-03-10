Соцсеть Маска X лежит по всему миру несколько часов

Пользователи социальной сети X столкнулись с масштабными сбоями в ее функционировании в понедельник, о чем свидетельствуют данные мониторингового сайта Downdetector. Первые неполадки начались около 12:30 по московскому времени, и хотя к началу следующего часа количество жалоб уменьшилось, к 16:30 была зафиксирована новая волна проблем.
«Основные проблемы касаются функционирования мобильного приложения и вебсайта, а также соединения с сервером», — сообщает Ридус. Согласно данным Downdetector, наибольшее число жалоб поступило из Японии и Соединённых Штатов — около 45 и 40 тысяч соответственно. Также значительное количество сообщений о сбоях пришло из Великобритании (примерно 8 тысяч), Германии (около 5 тысяч), Канады, Франции и Бразилии (по 4 тысячи жалоб).
В конце февраля пользователи «ВКонтакте» также столкнулись с ошибками при входе на сайт и использовании приложения. Вечером сервис Downdetector зафиксировал тысячи жалоб от российских пользователей на работу других мессенджеров. Так, сбои в работе WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на ее территории) наблюдались в ряде других стран.
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