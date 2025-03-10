Челябинский «Трактор» с разгромным счетом одолел «Ладу»

Хоккейный клуб «Трактор» победил в игре с тольяттинской «Ладой». Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу челябинцев, передает корреспондент URA.RU.
В самом начале игры черно-белые демонстрировали явное преимущество, успев забросить три шайбы в ворота противника всего за первые шесть минут. В числе отличившихся игроков — Никита Коростелев, Семен Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов.
В продолжении встречи, во втором периоде, команда из Челябинска укрепила свое преимущество благодаря голам Андрея Светлакова и Максима Шабанова. Закрепил победу Стивен Кэмпфер в последнем тайме.
Хоккейный клуб «Трактор» удерживает лидерские позиции в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 90 очков. В сегодняшнем матче челябинская команда одержала свою самую значительную победу над клубом «Лада», что стало рекордным достижением в их противостояниях.
Как URA.RU писало ранее, 8 марта челябинцы сыграли с «Северсталью» из Череповца. Игра завершилась победой «Трактора» со счетом 5:1.
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