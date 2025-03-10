Судно, столкнувшееся с танкером в Северном море, перевозило ядовитый цианид натрия

Контейнеровоз Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии в Северном море, перевозил опасные грузы, включая 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Об этом сообщает издание, специализирующееся на морских перевозках, Lloyd's List.
«На борту Solong находятся 15 контейнеров с цианистым натрием», — отмечает журнал Lloyd's List. Цианистый натрий активно используется в различных промышленных процессах, в частности в золотодобыче для извлечения металла из руды.
По данным отчета о потерях от Lloyd's List Intelligence, после столкновения было установлено, что из 37 членов экипажа обоих судов, 36 человек были найдены, однако один член экипажа с Solong пропал без вести. В настоящее время поиски пропавшего продолжаются с помощью резервного судна безопасности VOS Glamour.
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