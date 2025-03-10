Судно, столкнувшееся с танкером в Северном море, перевозило ядовитый цианид натрия

Lloydslist: судно, столкнувшееся с танкером в Англии, перевозило цианид натрия
© Служба новостей «URA.RU»
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Контейнеровоз, столкнувшийся с нефтяным судном в Англии, перевозил цианистый натрий
Контейнеровоз, столкнувшийся с нефтяным судном в Англии, перевозил цианистый натрий Фото:

Контейнеровоз Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии в Северном море, перевозил опасные грузы, включая 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Об этом сообщает издание, специализирующееся на морских перевозках, Lloyd's List.

«На борту Solong находятся 15 контейнеров с цианистым натрием», — отмечает журнал Lloyd's List. Цианистый натрий активно используется в различных промышленных процессах, в частности в золотодобыче для извлечения металла из руды.

По данным отчета о потерях от Lloyd's List Intelligence, после столкновения было установлено, что из 37 членов экипажа обоих судов, 36 человек были найдены, однако один член экипажа с Solong пропал без вести. В настоящее время поиски пропавшего продолжаются с помощью резервного судна безопасности VOS Glamour.

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Контейнеровоз Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии в Северном море, перевозил опасные грузы, включая 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Об этом сообщает издание, специализирующееся на морских перевозках, Lloyd's List. «На борту Solong находятся 15 контейнеров с цианистым натрием», — отмечает журнал Lloyd's List. Цианистый натрий активно используется в различных промышленных процессах, в частности в золотодобыче для извлечения металла из руды. По данным отчета о потерях от Lloyd's List Intelligence, после столкновения было установлено, что из 37 членов экипажа обоих судов, 36 человек были найдены, однако один член экипажа с Solong пропал без вести. В настоящее время поиски пропавшего продолжаются с помощью резервного судна безопасности VOS Glamour.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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