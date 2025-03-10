10 марта 2025
09 марта 2025

Губернатор Кухарук пришел с букетом цветов на встречу со спикером Совфеда. Видео

Глава ХМАО Кухарук провел рабочую встречу со спикером Совфеда Матвиенко
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На встрече Кухарук с Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития региона
На встрече Кухарук с Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития региона Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук пришел с букетом цветов на встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко для отчета. Матвиенко похвалила команду главы ХМАО за результативность работы. Итогами встречи глава округа поделился в социальных сетях.

«У вас очень важный ресурсный регион. Вы вносите большой вклад в экономику страны и федеральный бюджет», — приводит слова Матвиенко губернатор Кухарук. Она также заверила, что федеральные власти и дальше будут оказывать необходимую поддержку округу.

Глава ХМАО доложил Матвиенко, что в регионе добывается 40% российской нефти и за 2024 года Югра на 1,5 трлн рублей увеличила отчисления в федеральный бюджет, несмотря на все западные санкции. Он также отметил, что локализация производства в ХМАО по многим направлениям превышает 90%.

Кроме того, Кухарук поблагодарил Матвиенко за решение о включении районов ХМАО в состав Арктической зоны, что теперь дает территории разные льготы.

Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора ХМАО с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом в Ханты-Мансийске на площадке фестиваля «Дух Огня». Стороны договорились развивать сотрудничество между Югрой и латиноамериканским государством в сфере информационных технологий, экономике и культуре

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Губернатор Югры Руслан Кухарук пришел с букетом цветов на встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко для отчета. Матвиенко похвалила команду главы ХМАО за результативность работы. Итогами встречи глава округа поделился в социальных сетях. «У вас очень важный ресурсный регион. Вы вносите большой вклад в экономику страны и федеральный бюджет», — приводит слова Матвиенко губернатор Кухарук. Она также заверила, что федеральные власти и дальше будут оказывать необходимую поддержку округу. Глава ХМАО доложил Матвиенко, что в регионе добывается 40% российской нефти и за 2024 года Югра на 1,5 трлн рублей увеличила отчисления в федеральный бюджет, несмотря на все западные санкции. Он также отметил, что локализация производства в ХМАО по многим направлениям превышает 90%. Кроме того, Кухарук поблагодарил Матвиенко за решение о включении районов ХМАО в состав Арктической зоны, что теперь дает территории разные льготы. Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора ХМАО с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом в Ханты-Мансийске на площадке фестиваля «Дух Огня». Стороны договорились развивать сотрудничество между Югрой и латиноамериканским государством в сфере информационных технологий, экономике и культуре
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© Служба новостей «URA.RU»
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