Губернатор Югры Руслан Кухарук пришел с букетом цветов на встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко для отчета. Матвиенко похвалила команду главы ХМАО за результативность работы. Итогами встречи глава округа поделился в социальных сетях.
«У вас очень важный ресурсный регион. Вы вносите большой вклад в экономику страны и федеральный бюджет», — приводит слова Матвиенко губернатор Кухарук. Она также заверила, что федеральные власти и дальше будут оказывать необходимую поддержку округу.
Глава ХМАО доложил Матвиенко, что в регионе добывается 40% российской нефти и за 2024 года Югра на 1,5 трлн рублей увеличила отчисления в федеральный бюджет, несмотря на все западные санкции. Он также отметил, что локализация производства в ХМАО по многим направлениям превышает 90%.
Кроме того, Кухарук поблагодарил Матвиенко за решение о включении районов ХМАО в состав Арктической зоны, что теперь дает территории разные льготы.
Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора ХМАО с послом Мексики Эдуардо Вильегасом Мехиасом в Ханты-Мансийске на площадке фестиваля «Дух Огня». Стороны договорились развивать сотрудничество между Югрой и латиноамериканским государством в сфере информационных технологий, экономике и культуре
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